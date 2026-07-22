Rusija diže 'mrežu iz zraka': Ukrajinci upozoravaju na opasnost od ruskog Starlinka, no postoji problem

Svemirske letjelice koje spominju izgrađene su na platformi tvrtke Biro 1440 i imaju 5G NTN komunikacije, nadograđene energetske sustave, međusatelitske laserske terminale sljedeće generacije, plazmeni pogon i sustav za raspoređivanje satelita.

' Trenutno se u orbiti nalazi šest eksperimentalnih svemirskih letjelica Rassvet-1 i Rassvet-2 te 15 satelita iz prve operativne serije. Uspješno su testirali ključne sustave na brodu, izvode orbitalne manevre i normalno rade', potvrdili su iz tvrtke Biro 1440, koja je napravila i lansirala satelite, za Kommersant.

Prvih 16 satelita mreže Rassvet lansirano je u ožujku, a nakon provjere sustava i aktivacije, krenuli su u svoje operativne orbite. No ubrzo nakon lansiranja jedan od njih prestao je funkcionirati.

Rusija je prilikom najavljivanja izgradnje Rassveta tvrdila da će ta mreža osigurati širokopojasni internet s globalnom pokrivenošću, a brzine prijenosa trebale bi biti do 1 Gbps uz latenciju do 70 milisekundi. No analitičari upozoravaju da bi Rassvet mogao, osim civilne, imati vojnu primjenu te bi ruskim snagama osigurao sigurnu komunikaciju i povezivost.

Kako je na Telegramu objavio Serhij Flash Beskrestnov, savjetnik ukrajinskog predsjednika za obrambenu tehnologiju, Rusija u orbiti trenutno ima oko 40 satelita, naglasivši pritom da će ih morati rasporediti barem nekoliko stotina da bi sustav bio dovoljno velik i spreman za korištenje.

Rusi planiraju još desetke lansiranja i brzo širenje konstelacija, piše Kyiv Post.

Prema trenutnim planovima, ona će se u početku sastojati od 350 satelita, a očekuje se da će ih do 2027. godine, za kada je planiran početak komercijalnih usluga, biti raspoređeno više od 250. Do 2035. godine mreža bi mogla premašiti 900 satelita.

Projekt financiraju Rusija sa 102,8 milijardi rubalja (oko 1,36 milijardi dolara) i tvrtka Biro 1440 s 329 milijardi rubalja (oko 4,36 milijardi dolara).

Kyiv Post podsjeća da je Rassvet godinama razvijan, a dobio je na važnosti nakon što je SpaceX prekinuo Rusima pristup Starlinku za vojne svrhe.

No za to će im biti potrebno još puno satelita. Za usporedbu, SpaceX trenutno upravlja s više od 15.000 njih, OneWeb ih ima oko 600-700 u orbiti, a Amazonov Project Kuiper rasporedio ih je otprilike 400-500, s planovima za konstelaciju od oko 4000 satelita.