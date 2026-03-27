Europska komisija na meti hakera: Neki su podaci vjerojatno ukradeni

Napadnuta je cloud infrastruktura koja se koristi za platformu Europa.eu, na kojoj se nalaze internetske stranice Europske komisije, Europskog parlamenta, Vijeća EU-a i drugih europskih institucija
Europska komisija istražuje kibernetički napad na svoje internetske stranice koji je otkriven proteklog utorka. Preliminarni nalazi izvršnog tijela EU pokazuju da su neki podaci vjerojatno ukradeni, doznaje Politico.
Iz EK poručuju da su poduzeti "trenutni koraci" kako bi se situacija dovela pod kontrolu. Napadnuta je cloud infrastruktura koju EK koristi za platformu Europa.eu, na kojoj se nalaze internetske stranice Europske komisije, Europskog parlamenta, Vijeća EU-a i drugih europskih institucija, ali ne i internih sustava.
Inače, vlade zemalja članica EU i velike kompanije sve su češće mete hakerskih skupina, poglavito onih koje sponzoriraju države poput Rusije ili Kine. Čelnik europske agencije za kibernetičku sigurnost ENISA nedavno je upozorio da Europa “masovno gubi” tu bitku.
Treba podsjetiti da je 2024. godine hakiran sustav za ljudske resurse Europskog parlamenta. Tko stoji iza najnovijeg napada - nije poznato.
Tijelo pod nazivom CERT-EU, koje je zaduženo za kibernetičku sigurnost europskih institucija, navodi da prati situaciju te da će kasnije analizirati što se dogodilo.