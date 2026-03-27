Europska komisija na meti hakera: Neki su podaci vjerojatno ukradeni

Europska komisija istražuje kibernetički napad na svoje internetske stranice koji je otkriven proteklog utorka. Preliminarni nalazi izvršnog tijela EU pokazuju da su neki podaci vjerojatno ukradeni, doznaje Politico.

Iz EK poručuju da su poduzeti "trenutni koraci" kako bi se situacija dovela pod kontrolu. Napadnuta je cloud infrastruktura koju EK koristi za platformu Europa.eu, na kojoj se nalaze internetske stranice Europske komisije, Europskog parlamenta, Vijeća EU-a i drugih europskih institucija, ali ne i internih sustava.