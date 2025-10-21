Val hakerskih napada širi se Europom: Ove tvrtke i države su najizloženije

Najpogođenija je Finska, gdje je čak 42 posto tvrtki prijavilo napad, a slijede Poljska s 32,5 posto i Malta s 29 posto. Na drugom kraju ljestvice su Austrija i Slovenija, u kojima je manje od 12 posto poduzeća prijavilo sigurnosne incidente.

Analiza pokazuje da su najizloženije kompanije iz energetskog sektora - opskrba električnom energijom, plinom i klimatizacijom - s gotovo 30 posto prijavljenih napada. Slijede informacijske i komunikacijske djelatnosti, profesionalne i tehničke usluge, nekretninski sektor te poduzeća koja se bave vodoopskrbom i gospodarenjem otpadom. Dakle napadi su sve češći upravo u industrijama koje čine okosnicu infrastrukture modernog društva, piše Euronews.

No kibernetička prijetnja više nije rezervirana samo za velike sustave. Prema istraživanju Mastercarda provedenom u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, i potrošači su sve zabrinutiji. Polovica ispitanih građana vjeruje da će prije ili kasnije postati žrtvama internetske prijevare, dok 53 posto kaže da barem jednom tjedno razmišlja o vlastitoj online sigurnosti.

Čak 77 posto ispitanika navelo je da su u posljednjih godinu dana bili meta pokušaja prijevare, a pritom Španjolci prednjače s 81 posto. Upravo oni najviše traže dodatnu edukaciju o prepoznavanju internetskih prijevara – 83 posto ispitanih smatra da bi se o toj temi trebalo učiti sustavno i ranije. S druge strane, Francuzi i Nijemci nisu toliko zabrinuti.