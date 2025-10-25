Jesu li se hakeri dokopali vašeg e-maila i lozinke? Evo kako možete provjeriti

Veliki su izgledi da će neke od tvrtki kojima povjeravate svoje podatke biti hakirane, a osjetljive informacije pohranjene na njihovim web poslužiteljima procurit će u javnost.

Ako ste dugo online, to znači da se vjerojatno veća količina vaših podataka nalazi na raznim mjestima na webu. Iako ne postoji centralizirana baza podataka za sve ukradene vjerodajnice na webu, jedan je istraživač sastavio prilično veliku bazu podataka, a možete je provjeriti kako biste vidjeli je li pogođena vaša adresa e-pošte.

Synthientova baza podataka ukradenih vjerodajnica velika je 3,5 terabajta (to je 3584 gigabajta). Veliku većinu ovih podataka - 91 posto - već su zabilježili drugi istraživači. Ipak, s obzirom na ukupnu veličinu, devet posto novih predstavlja velik skup otuđenih vjerodajnica za koje se dosad nije znalo.

Sama baza podataka sadrži 183 milijuna jedinstvenih adresa e-pošte, uz web stranice na koje su bile povezane, kao i lozinke korištene za prijavu na njih.

Kako provjeriti jesu li vaše vjerodajnice u ovoj bazi podataka?

Prema istraživaču sigurnosti i blogeru Troyu Huntu, devet posto te brojke predstavlja 16,47 milijuna vjerodajnica koje nisu prijavljene u prethodnim povredama podataka. Trenutno nema razloga vjerovati da ova baza nije legitimna. Ovih 183 milijuna adresa e-pošte - i njihove povezane web stranice i lozinke - samo lebde internetom, a preko 16 milijuna njih prije nije viđeno. Vaša bi mogla biti među njima.

Cijela baza podataka od 183 milijuna adresa e-pošte prenesena je na Have I Been Pwned. Stranica katalogizira web stranice koje su bile metom hakerskih upada, kao i uključene račune.

Sve što trebate učiniti je unijeti svoju adresu e-pošte u predviđeno polje, a Have I Been Pwned će provjeriti u svojoj bazi podataka je li ona bila uključena u neke od dosad zabilježenih upada, piše Life Hacker.