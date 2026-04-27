Najveća 3D mapa svemira bi mogla slomiti modernu kozmologiju - na najbolji mogući način

Već 2025. godine podaci iz prve tri godine rada DESI-ja potaknuli su raspravu o tome da tamna energija možda nije konstantna , kako to pretpostavlja standardni model. Taj model oslanja se na koncept kozmološke konstante koji opisuje ubrzano širenje svemira, piše Gizmodo .

'Čim imate ovakvo istraživanje galaksija, to je pravo rudno bogatstvo informacija', rekao je Will Percival, dodajući da je 'u raspodjeli galaksija kodirana velika količina fizike i da tek slijedi velik broj analiza'.

Instrument za spektroskopiju tamne energije (Dark Energy Spectroscopy ili DESI ) završio je svoje prvo veliko petogodišnje promatranje tijekom kojeg je zabilježio više od 47 milijuna galaksija i 20 milijuna zvijezda kroz čak 11 milijardi godina kozmičke povijesti . Iako zvuči kao kraj projekta, znanstvenici naglašavaju da je to tek početak detaljne analize .

'Standardni model pretpostavlja da energija ostaje savršeno konstantna dok se svemir širi', objasnio je Andrew Liddle. Međutim, DESI-jevi rezultati dovode tu pretpostavku u pitanje, iako zasad bez konačnih dokaza.



Astrofizičar Kev Abazajian upozorava da bi takvo otkriće bilo revolucionarno: 'To bi bila golema promjena koja bi preokrenula standardni model kozmologije.' Ipak, dodaje da 'statistička značajnost još nije dovoljno velika' te da su potrebne neovisne potvrde.



Borba između teorije i opažanja



Unatoč dosadašnjim potvrđivanjima modela, teorijska fizika i dalje ima poteškoća s uklapanjem koncepta tamne energije u postojeće okvire. Marina Cortês ističe da je riječ o dubokom neskladu: 'Toliko je teško ugraditi lambdu u stoljetno tijelo teorijske fizike da nitko ne zna gdje početi.”



Dodaje da je riječ o svojevrsnom sukobu: 'To je potezanje konopa između svemira i postojeće fizike.' Uz to, postoje i druge nedosljednosti poput razlika u gustoći galaksija i tzv. Hubbleove napetosti vezane uz brzinu širenja svemira.



Što slijedi nakon prikupljanja podataka



Znanstvenici sada obrađuju kompletan petogodišnji skup podataka, što bi moglo potrajati nekoliko mjeseci. Paralelno, očekuju se novi rezultati i iz misije Euclid, čiji bi podaci trebali biti objavljeni ove godine. 'Ako se evolucija tamne energije potvrdi u oba istraživanja s istim obilježjima, to bi mogao biti put prema velikom otkriću', rekao je Abazajian.



DESI će u međuvremenu nastaviti s dodatnim promatranjima do oko 2028. godine, dok tim priprema niz znanstvenih radova temeljenih na postojećim podacima. Percival zaključuje: 'Ovo je iznimno uzbudljivo vrijeme za kozmologiju, jer radimo s fenomenima koje još ne razumijemo.'