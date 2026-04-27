Najveća 3D mapa svemira bi mogla slomiti modernu kozmologiju - na najbolji mogući način

'To bi bila golema promjena koja bi preokrenula standardni model naglavačke', kaže astrofizičar Kev Abazajian
Instrument za spektroskopiju tamne energije (Dark Energy Spectroscopy ili DESI) završio je svoje prvo veliko petogodišnje promatranje tijekom kojeg je zabilježio više od 47 milijuna galaksija i 20 milijuna zvijezda kroz čak 11 milijardi godina kozmičke povijesti. Iako zvuči kao kraj projekta, znanstvenici naglašavaju da je to tek početak detaljne analize.
'Čim imate ovakvo istraživanje galaksija, to je pravo rudno bogatstvo informacija', rekao je Will Percival, dodajući da je 'u raspodjeli galaksija kodirana velika količina fizike i da tek slijedi velik broj analiza'.
Tamna energija pod povećalom
Već 2025. godine podaci iz prve tri godine rada DESI-ja potaknuli su raspravu o tome da tamna energija možda nije konstantna, kako to pretpostavlja standardni model. Taj model oslanja se na koncept kozmološke konstante koji opisuje ubrzano širenje svemira, piše Gizmodo.
'Standardni model pretpostavlja da energija ostaje savršeno konstantna dok se svemir širi', objasnio je Andrew Liddle. Međutim, DESI-jevi rezultati dovode tu pretpostavku u pitanje, iako zasad bez konačnih dokaza.
Astrofizičar Kev Abazajian upozorava da bi takvo otkriće bilo revolucionarno: 'To bi bila golema promjena koja bi preokrenula standardni model kozmologije.' Ipak, dodaje da 'statistička značajnost još nije dovoljno velika' te da su potrebne neovisne potvrde.
Borba između teorije i opažanja
Unatoč dosadašnjim potvrđivanjima modela, teorijska fizika i dalje ima poteškoća s uklapanjem koncepta tamne energije u postojeće okvire. Marina Cortês ističe da je riječ o dubokom neskladu: 'Toliko je teško ugraditi lambdu u stoljetno tijelo teorijske fizike da nitko ne zna gdje početi.”
Dodaje da je riječ o svojevrsnom sukobu: 'To je potezanje konopa između svemira i postojeće fizike.' Uz to, postoje i druge nedosljednosti poput razlika u gustoći galaksija i tzv. Hubbleove napetosti vezane uz brzinu širenja svemira.
Što slijedi nakon prikupljanja podataka
Znanstvenici sada obrađuju kompletan petogodišnji skup podataka, što bi moglo potrajati nekoliko mjeseci. Paralelno, očekuju se novi rezultati i iz misije Euclid, čiji bi podaci trebali biti objavljeni ove godine. 'Ako se evolucija tamne energije potvrdi u oba istraživanja s istim obilježjima, to bi mogao biti put prema velikom otkriću', rekao je Abazajian.
DESI će u međuvremenu nastaviti s dodatnim promatranjima do oko 2028. godine, dok tim priprema niz znanstvenih radova temeljenih na postojećim podacima. Percival zaključuje: 'Ovo je iznimno uzbudljivo vrijeme za kozmologiju, jer radimo s fenomenima koje još ne razumijemo.'