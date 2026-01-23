Dok divovi poput Ubisofta tonu, spas stiže od malih studija, ali po cijeni koja će nas boljeti

Od najvećih naslova koje ćemo igrati do smjera u kojem se kreću najveće kompanije, sve nalaže to da će ova godina nastaviti trendove iz 2025.

Svijet videoigara i gejming industrija u 2025. prošli su kroz vrlo neobično razdoblje. Dok su najveći izdavači i proizvođači uglavnom trpjeli gubitke, gejmeri su dobili neke od najboljih videoigara u posljednjih nekoliko godina. Štoviše, ako je gledamo isključivo iz perspektive igrača, radilo se o jednoj od najboljih godina. >>Osam veličanstvenih: Ovo su najbolje videoigre u 2025. prema izboru tportala<< No ako ste radili za velike izdavače, onda ste vjerojatno preživjeli najgori period u karijeri. Industrija je, naime, zabilježila restrukturiranja, financijske gubitke, a s time i velik broj otkaza, najveći od pandemijskog gejming buma. Globalne okolnosti dodatno su pritisnule tržište: konzole su poskupjele zbog tarifa američkog predsjednika Donalda Trumpa, a potražnja za memorijskim čipovima, potaknuta ekspanzijom umjetne inteligencije i podatkovnih centara, povisila je cijene računalnih komponenti.

Ključni događaji u svijetu videoigara Problemi nisu zahvatili samo korisnike PC-ja: u poteškoćama su se našli i veliki izdavači koji su, pored ranije spomenutih otkaza, bilježili velike financijske gubitke, kao i promjene unutar samih tvrtki. Francuski Ubisoft je tako potpisao ugovor s kineskim Tencentom u ožujku 2025. godine, vrijedan oko 1,16 milijardi eura, a izdvojio je svoje glavne franšize (Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six) u novu podružnicu pod nazivom Vantage Studios. A ovih dana objavljeno je da zatvara dva studija i otkazuje šest igara. >>Rezovi u Ubisoftu: Zatvorili dva studija i otkazali šest igara, među njima remake 'Prince of Persia'<< EA je pak prodan za 55 milijardi dolara skupini kompanija na čelu s investitorima iz Saudijske Arabije, što su stručnjaci nazvali najvećim otkupom uz pomoć zaduživanja u povijesti. Također, novi Call of Duty bio je toliko loš da je Activision morao promijeniti raspored izdavanja budućih igara.

Nije sve tako sivo A gdje su dobre vijesti? Manje kompanije i nezavisni izdavači 2025. su izdali neke od najboljih igara u posljednjih nekoliko godina. Bivši zaposlenici Ubisofta, Sandfall Interactive, lansirali su Clair Obscur: Expedition 33, a češki Warhorse razbio je rekorde početkom godine dugo iščekivanim nastavkom Kingdom Come Deliverancea. Sredinom godine dočekalo nas je još jedno veliko izdanje. Nakon preko sedam godina razvoja Team Cherry je plasirao fantastičan Hollow Knight: Silksong, do danas prodan u preko sedam milijuna kopija, a krajem godine Embark Studios izdao je izvrsne Arc Raiderse te oni nastavljaju bilježiti uspjehe. Uzmemo li sve to u obzir, ovo su trendovi koji će vrlo vjerojatno biti aktualni u 2026.

Što nas čeka u ovoj godini? Svakako AI Velike gejming kompanije i neki veći nezavisni izdavači najavili su intenzivniju integraciju generativne umjetne inteligencije u svoje nadolazeće naslove. Ovaj trend iznimno je nepopularan među igračima te je već natjerao neke izdavače da pravdaju ili povlače svoje odluke. Podsjetimo, Clair Obscur: Expedition 33 je zbog korištenja generativne umjetne inteligencije ostao bez dvije nagrade te se suočio s velikim negodovanjem fanova, a šef Lariana, Swen Vincke, morao je pravdati korištenje AI-a za izradu konceptualnih ilustracija za nadolazeći RPG Divinity. Bitka za očuvanje ljudskog duha u stvaranju videoigara nastavlja se i na društvenim mrežama te fanovi i mnogi popularni umjetnici, uključujući one koji rade u gejming industriji, negoduju zbog korištenja umjetne inteligencije za izradu vizuala. Pretpostavljamo da će to zbog iznimne nepopularnosti među publikom eskalirati te, nadamo se, završiti jednako neslavno kao trend s NFT-ovima u igrama. >>I to se dogodilo: Sony razvija AI koji će igrati igre umjesto vas<<

Valve će promijeniti način na koji gejmamo na PC-ju Dok cijene komponenti divljaju, Valve pokušava nešto drugo. Dobro, možda smo malo previše entuzijastični oko nove generacije Steam Machinesa jer minijaturni PC za gejming iz Valvea izgleda kao vrlo zanimljivo rješenje za one koji žele doživjeti PC gejming bez stresiranja oko slaganja cijelog računala, no s obzirom na to da cijene memorije idu gore, slutimo da ćemo i za novi Steam Machine morati 'prodati bubreg'. Međutim potrebno je gledati malo dalje od samih cijena komponenti.

Steam Deck možda neće nadmašiti PlayStation 5 i postati najbolja platforma za igranje, no to možda u širem smislu nije potrebno – potrebno je samo pogledati što je Valve napravio sa Steam Deckom. Možda konzola nije popularna kao Switch 2, ali je potakla druge proizvođače hardvera da počnu razvijati svoja prijenosna rješenja za PC. Čak i ako imitatori Steam Machinea ne izađu tijekom 2026., do kraja godine sigurno ćemo čuti hrpu najava o 'konzolaškim PC-jima' koji sumnjivo podsjećaju na simpatičnu Valveovu kocku.

Kad smo već kod skupih sportova... Izvršni direktor Good Game Globala i veliki ljubitelj gejminga Nikola Stolnik dao nam je ideju što očekivati od esportova u 2026. 'Ova godina bit će jedna u nizu izazova i restrukturiranja u gejmingu i esportu', kaže te dodaje da će sve skuplji hardver usporiti nadogradnje računala i prisiliti developere da razviju igre koje rade i na sporijim računalima. 'AAA studiji ne riskiraju i vode se očekivanjima dioničara, što rezultira dosadnim recikliranim naslovima. Dugoročno je to recept za put u propast. Ubisoft je najbolji primjer toga, a odmah iza njega je EA', kaže Stolnik. A što je s esportovima? Stolnik naglašava da veliki događaji uglavnom ovise o nekoliko izvora financiranja, uglavnom iz saudijske vlade, gejming operatera (kladionice i kasina) te oglašivača. 'Mnogi su propali zbog prevelike pohlepe, ali biznis je i dalje u porastu', kaže, a uz rekordnu gledanost, rast esportova očekuje se i u 2026., no valja obratiti pažnju i na još veću konsolidaciju moći jer u vrhu ovako nišne industrije 'nema mjesta za velik broj igrača'.

Velike kompanije će roniti, a nezavisne prosperirati Uz više cijena hardvera, igara i usluga, kompanije će nalaziti sve više razloga da 'optimiziraju' svoj kadar. Godina 2026. će, tim rečeno, biti obilježena još većim brojem čistki u velikim kompanijama, a one, da bi zadovoljile dioničare, moraju održavati konstantan rast koji je na trenutnom tržištu, bar u tom razmjeru, skoro neizvediv. Upravo zato, ako bismo se morali kladiti na to koja će grana gejming industrije proći kroz najveću promjenu, onda su to mali proizvođači. Korištenje riječi indie ovih dana gubi smisao kao pojam, s obzirom na to da postoje 'nezavisni' developeri koji funkcioniraju kao male korporacije, uz razvijene distribucijske grane, stotine zaposlenika i kadar koji, osim po budžetu, može bez problema stati rame uz rame, ako ne i iznad razvojnih studija pod puno imućnijim brendovima.

Bit će ovo godina u znaku manjih naslova Tim rečeno, u 2025. smo dobili dovoljno naznaka da ćemo, pored nekoliko većih naslova koji izlaze na godišnjoj bazi, vidjeti velik broj zanimljivih 'manjih' igara koje, da budemo iskreni, izgledaju daleko zanimljivije. Mina the Burrower, Slay The Spire 2, Over The Hill, Big Walk, Tenebris Somnia, Lucid i Pony Island 2 samo su neki od naslova za koje mnogi 'nikad nisu čuli', a predstavljaju profinjene poslastice koje svoju ljepotu, eleganciju i sofisticiranost nerijetko kriju ispod komično niskih cijena i nekima odbojne pixel art grafike.