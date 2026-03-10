Privatnost, performanse i par kompromisa: Isprobali smo Samsung Galaxy S26 Ultra

Najnoviji premijski uređaj iz Samsunga donosi niz noviteta, prepoznatljiv dizajn po malo višoj cijeni i povratničku olovčicu S-Pen

Kako dolaze prvi znakovi proljeća, tako i Samsung izbacuje svoje najskuplje mobitele. Najnovija iteracija popularne premijske serije Galaxy S došla je u obliku tri nova uređaja, uz najveći i najbrži Galaxy S26 Ultra na čelu povorke - aluminijem okovan stakleni 'sendvič' elegantnog dizajna, lijepog balansa u ruci i ekrana koji možete čitati bez naočala. Riječ je o, ruku na srce, još jednom iteracijskom proizvodu koji, doduše, ove godine dolazi s novitetom što će, uvjeren sam, uskoro osvanuti na toni kineskih imitatora.

Evolucija s blagoslovom umjetne inteligencije Samsung je, kao i prošle godine, u fokus stavio umjetnu inteligenciju, napunivši novi uređaj svakolikim softverskim opcijama za korisnike kojima je AI potreban u skoro svakoj zamislivoj situaciji - od micanja punice iz obiteljskih fotografija do transkripcije razgovora, poboljšane pretrage zaokruživanjem i, na koncu, reanimiranog Bixbyja, a on u najnovijoj verziji puno više podsjeća na klasične AI agente.

Sam telefon je, bez toga da duljim, jako lijep. Također jako lijepo sjedi u ruci unatoč dijagonali ekrana od 6,9 inča, izbalansiran je te ima vrlo svijetao ekran, uz malo izmijenjen stražnji modul kamera, a on ove godine stoji na zaobljenom otočiću. Boje su također zanimljive - sve imaju zagasitu metalik notu i diskretno ističu prepoznatljiv dizajn zahvaljujući aluminijskom okviru i nezamjetnom, ali pohvale vrijednom smanjenju debljine uređaja, kao i manjoj težini u odnosu na prošlogodišnji model. Konačno, tu je i lagano spljošten S-Pen, prilagođen stanjenom profilu samog telefona.

Ekran koji cijeni diskreciju Noviteti, doduše, sežu dalje od izgleda uređaja i olovčice. Glavni, takoreći selling point novog uređaja leži u tehnologiji iza zaslona koji, poput polariziranog stakla, može otežati gledanje iz bočnih kutova. Štoviše, on gašenjem piksela može fokusirati efekt polariziranog stakla na određene dijelove ekrana, poput polja za lozinke, tipkovnicu ili notifikacije. U postavkama se također može odrediti da se ta značajka aktivira u specifičnim aplikacijama.

U praksi je Privacy Display u većini slučajeva učinkovit, uz jednu zamjerku i jedan kompromis. Efekt dramatično smanjuje vidljivost ekrana ako ga gledate sa strane, makar to ne radi u potpunosti - izgleda kao da je potpuno zatamnjen dok se najsvjetliji tonovi i dalje mogu razaznati. Također, kako bi se postigao efekt polariziranog stakla, uređaj gasi dio piksela na zaslonu, što znači da ako, recimo, imate ekran postavljen na maksimalnu rezoluciju, aktiviranjem funkcije on će se prebaciti u nižu.

Fotografije s opisom Druga hvalevrijedna softverska nadogradnja dolazi u vidu novih AI funkcija za uređivanje fotografija. Funkcija brisanja neželjenih dijelova slika ili proširivanja okvira radi očekivano prosječno, no najveći adut stiže u formi kontekstualnog prepoznavanja - naime na ekranu olovčicom možete načrčkati cvijet, mačku, psa ili što god i telefon će ih na tom mjestu ubaciti pomoću AI-a. Također, promjene na fotografijama sada možete raditi pomoću upisivanja promptova uz nadzorno oko Samsung AI-a, a on neke 'zanimljivije' naredbe dosta često zna odbiti. Ukratko, s fotografijama možete raditi čuda sve dok je to u granicama razuma i, recimo to tako, etike.

Kad sam već kod fotografija, reći ću da sam jednako uživao u fotografiranju ovim flagshipom kao i prošlogodišnjim modelom. Tu su i dalje ultraširokokutna kamera od 50 MP i telefoto kamera od 10 MP s 3x zumom. Glavna kamera od 200 MP dobila je brži objektiv s aperturom od f/1.4 i bolje hvata svjetlo, a 50 MP f/2.9 periskopska telefoto kamera također radi brže, što u praksi znači - detaljnije fotografije i bolje portrete. Ono što mi je zapelo za oko to je da kamera malo više 'felša' prilikom snimanja bokeh portreta, uz zamućene dijelove koji zadiru tamo gdje im, konkretno, nije mjesto. Unatoč tome, iskustvo fotografiranja je - izvrsno.

Samsung Galaxy s26 Ultra - primjeri fotografija Izvor: tportal.hr / Autor: Damir Rukavina







+2 Samsung Galaxy s26 Ultra - primjeri fotografija Izvor: tportal.hr / Autor: Damir Rukavina

Kamera, baterija Video je također dobio sjajnu novu opciju za stabilizaciju te je bez dvojbe jedna od najboljih koje sam ikad imao priliku isprobati. Telefon prepoznaje crtu horizonta i može je pratiti bez obzira na zakretanje uređaja, što znači da možete početi snimati video, baciti telefon u zrak te, ako je kamera usmjerena prema točki koju snimate - dobiti stabilnu snimku. Uređaj podržava standard punjenja Qi2, no ne dolazi s ugrađenim magnetima pod kućištem, već vam tu značajku prodaje u obliku zasebne maskice. Konačno, tu je adekvatna, makar ni po čemu posebna li-ion baterija od 5000 mAh, a ona, iako ne seže do munjevitih brzina kineske konkurencije, svoj posao odrađuje sasvim solidno uz vrijeme punjenja na 60 W punjaču oko 75 posto u pola sata što je, pa, OK.