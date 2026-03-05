Sony zatvara pipu: Era PC verzija popularnih PlayStation igara je gotova

Nakon šest godina postepenog izdavanja svojih najcjenjenijih ekskluziva na PC platformu, Sony je, prema izvješćima Bloomberga, odlučio napraviti zaokret od 180 stupnjeva i vratiti se strategiji čvrstih ekskluziva. Ova odluka označava kraj ere koju je započeo bivši predsjednik Sony Interactive Entertainmenta, Jim Ryan, a koja je mnogim igračima na računalima otvorila vrata uzbudljivim PlayStation naslovima, izvještava PC Gamer.

Koje igre su pogođene?

Prema anonimnim izvorima iz Sonyja, prvi naslov koji neće dobiti PC izdanje je Ghost of Yotei, nastavak uspješne igre Ghost of Tsushima iz 2025. godine, koju je razvilo studio Sucker Punch. Također, i predstojeća igra Saros studija Housemarque, 'bullet-hell' iz trećeg lica, ostaje isključivo na PlayStation konzoli.

Izgleda da će Sony na PC-u i dalje izdavati svoje 'live-service' igre poput Marathona, Marvel Tokona i Horizon Hunters Gatheringa. Međutim, bogato produkcijski singleplayer naslovi, koji su od 2020. godine i izdanja Horizon Zero Dawn na PC-u postali redovita pojava (nakon jedne do dvije godine čekanja), više neće stizati na računala. Jedini iznimke su Kena: Scars of Kosmora i Death Stranding 2 koji su se 'probili' u zadnji trenutak.

Zašto Sony mijenja strategiju?

Bloombergovi izvori ističu da unutar Sonyja postoji frakcija koja smatra da izdavanje igara na platformama koje nisu PlayStation slabe brand. Također, iako su PC izdanja donijela dodatne prihode, tvrtka možda smatra da su resursi uloženi u portove bolje iskoristiti za razvoj novih konzolaških ekskluziva.

Jason Schreier, autor izvještaja, već je ranije upozoravao na moguću promjenu strategije, navodeći da Sonyjevi nedavni PC naslovi nisu postigli očekivane rezultate. Čak i bivši rukovodioci usporedili su izdavanje na PC s 'štampanjem novca', ali izgleda da Sony sada smatra da to možda nije dovoljno isplativo da bi opravdalo potencijalno slabljenje prodaje konzola.

Što to znači za igrače?

Za one koji preferiraju PC kao platformu, ova vijest je sigurno razočaravajuća. Sonyjevi ekskluzivi poput Ratchet & Clank: Rift Apart ili God of War postali su dostupni širem krugu igrača, ali sada izgleda da će to biti samo sjećanje. Sony još nije službeno komentirao ovu odluku, ali ako se potvrdi, mnogi će se pitati: je li ovo pametan poslovni potez ili propuštena prilika za proširenje tržišta?