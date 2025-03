Epski RPG za europski senzibilitet - zaigrali smo Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance oduvijek je bio igra koja ima posebno mjesto u srcu europskih RPG gejmera . Zahvaljujući izvrsno pisanoj radnji, autentičnim povijesnim lokacijama te slavenskim likovima i običajima, uspio se zavući u srce skoro svakog igrača RPG-a kojeg sam dosad upoznao.

Štoviše, osobno ne znam nijednu osobu koja je za KCD imala lošu riječ. Warhorse Studios, češki razvojni tim, prvim je dijelom jasno dao do znanja da priča o kovačevom sinu Henryju nije gotova, a neizbježan dolazak drugog dijela uslijedio je početkom veljače.

Priča drugog Kingdom Come: Deliverancea počinje odmah nakon završetka prvog dijela, uz Henryja koji nastavlja potragu za očevim mačem, ali s jednom bitnom promjenom - gubitkom skoro svih treninga i vještina koje ste igrajući sakupili - što malo ubija imerziju.

Bez muke nema nauke

Naravno, u igri također možete pronaći velik broj knjiga, iz kojih možete koješta naučiti, ili trenera koji vas nečemu mogu podučiti, no ključni utjecaj, pored statistika, i dalje će definirati sustav 'perkova', a koji je puno bolji i, usudio bih se reći, blagonaklon prema igraču. Više, naime, nema 'perkova' koji vam pri nečemu pomažu, a istovremeno donose penal na neku drugu statistiku. Sve vještine na koje sam se dosad navikao samo doprinose onome što već radite, na manje ili više izravan način.

Znao sam naići na izbore koji dodiruju stvari kojima se tek planiram baviti ili pak na neke koji potiču da poduzmem određene poteze. Ovo je, razumljivo, način da se igrača potakne da radi nešto novo, no ako imate fiksan plan i mislite da će napredovanje polučiti očiglednim bonusima na sve što radite, tu bi vas igra mogla iznenaditi.

Vještina borbe

Dobra vijest za fanove je to da borba, KCD-ov adut, ostaje jednako složena, elegantna i duboka. Sva oružja imaju posebne kombinacije, liste 'perkova' i stilove borbe koji se na njih mogu primijeniti. Crvena rozeta na sredini ekrana određuje u kojem smjeru držite oružje, a uz razne tehnike i metode pozicioniranje napada i savršen tajming igraju veliku ulogu.

No čak i uz silne pikanterije vezane uz blokiranje, savršene blokove, masterstrike i pariranje, igra vas skoro nikad ne tjera da pošteno pristupate borbi. Na koncu, ako se KCD 2 već usuđuje na vas slati horde protivnika odjednom, vi im se tijekom noći možete prikrasti i prerezati im vratove dok spavaju. Daje vam tako apsolutno nevjerojatnu slobodu izbora, pristupa, kretanja i stvari koje možete raditi izvan i unutar borbe.

Nije sve u mačevanju (ali može biti)

Sve što vam pada na pamet, pregovaranje, zastrašivanje, slijeđenje, prekidanje dijaloga i sve ostalo - funkcionira. Karizma u igri također ovisi o stvarima poput statusa, načitanosti te na koncu - odjeće. Štoviše, ako se dovoljno dugo ne perete, stražari će vas otkriti po smradu.

Ovo, kao i hrpa ostalih opcija na koncu je - vaš izbor. Srednjevjekovna Češka nudi vam plejadu izvrsno pisanih questova, no ako želite sve to preskočiti i napraviti svoj sandbox svinjac - nitko vam to neće zamjeriti. Još jednom, ostao sam zapanjen time koliko slobode igra zapravo može pružiti te koliko sam vremena kao igrač u nju spreman investirati.

Izvrsno pisani questovi i... mali problem

Razlog zbog kojeg ne želim previše ići u priču i questove je da vam ih ne upropastim, no samo ću napomenuti da su avanture i hrpe aktivnosti kojima se načelno možete baviti suludo detaljne i vrhunski režirane. Kvrapcu, možete se u nekom trenu primiti kockanja kako biste zaradili za nov komad odjeće, slagati setove kockica i bedževa, natjecati se u streličarstvu, ići na turnire. Kingdom Come: Deliverance 2 je virtualni renesansni sajam s vama u glavnoj ulozi.

Naravno, uz sve dobre stvari koje donosi, tu je i jedna koju će neki vjerojatno mrziti. Sustav spremanja pozicije funkcionira preko izlaženja iz igre, presudnih trenutaka u radnji ili ispijanja specijalnih napitaka koji, pored mogućnosti kasnijeg učitavanja, Henryju daju i male bonuse. Također ih se, naglašavam, može jako lako proizvesti, što ih čini elegantnim dijelom gameplaya.