I to se dogodilo: Sony razvija AI koji će igrati igre umjesto vas

Prema opisu u patentu, igrači bi mogli birati između 'Guide Modea' , u kojem AI pokazuje ispravan put naprijed, i 'Complete Modea', u kojem sustav u potpunosti preuzima kontrolu nad likom i odigra dio ili čak cijelu igru – umjesto igrača.

A što ćete vi raditi s tolikim viškom slobodnog vremena? Opustiti se i igrati videoigre? Ili ćete angažirati još jedan AI da igra igre umjesto vas? Iako zvuči kao parodija, japanski tehnološki div Sony razmatra upravo takav scenarij: umjetnu inteligenciju koja igra PlayStation umjesto vas . Prema patentu podnesenom u rujnu 2024. godine, koji je u javnost iznio Video Games Chronicle, Sony razvija koncept 'Ghost Playera', AI sustava koji preuzima kontrolu nad likom kada igrač zaglavi u igri.

U jeku razuzdanog ciklusa AI histerije tvrtke obećavaju da će njihovi agentski AI sustavi (barem jednog dana) raditi sve od kupnje namirnica do planiranja putovanja.

Riječ je o upečatljivom primjeru toga kako tvrtke koriste AI da praktički uklone ljudski faktor pod izlikom olakšavanja svakodnevnog života. Igrači se već godinama oslanjaju na vodiče i savjete, ali obično tek nakon što sami pokušaju savladati težak izazov i pritom nešto nauče.

Tehnički gledano, opcije pristupačnosti u videoigrama nisu novost. Mnogi moderni naslovi dopuštaju prilagodbu težine u hodu ili preskakanje pojedinih dijelova ako postanu prezahtjevni. PlayStation 5 već nudi sustav Game Help te on tijekom igre pruža brzo dostupne savjete i upute.

Dodavanje umjetne inteligencije tom modelu očito je privlačno investitorima. Microsoft je prošle godine tako predstavio 'pomoćnika pokretanog AI-em' pod imenom Copilot for Gaming za Xbox, a on igračima daje savjete. No ta je značajka zasad ograničena na glasovne i tekstualne upute.

Igrači negoduju

Šire gledano, upotreba AI-a u industriji videoigara izrazito je kontroverzna. Mnogi su igrači reagirali s negodovanjem kada su studiji počeli upotrebljavati AI za kreativne zadatke poput izrade promotivnih vizuala ili generiranja glasova likova. Unatoč tome, čelnici poput izvršnog direktora Epic Gamesa Tima Sweeneyja poručuju da će koristiti AI u 'gotovo svim budućim produkcijama'.

Hoće li tvrtke doista otići toliko daleko da uvedu AI agente koji igraju igre umjesto igrača? Vidjet ćemo. S obzirom na Sonyjev patent, jasno je da kompanija ozbiljno razmišlja o toj ideji.

Igrači pritom nisu osobito optimistični zbog sve većeg prodora AI-a u iskustvo igranja, osobito zbog nejasnoća o tome kako točno developeri i studiji namjeravaju koristiti tu tehnologiju. U tekstu za The Gamer, novinar Mike Drucker predvidio je da će 2026. biti 'godina u kojoj će AI u igrama postati stvarno iritantan'.