Napadi na Iran rezultat su i tehnologije kakva dosad nije korištena u modernom ratovanju

Američki i izraelski napadi na Iran odvijaju se brzinom i preciznošću kakva se rijetko viđa u modernim ratovima. Iza toga stoje mjeseci priprema, golema koncentracija vojne sile, ali i tehnologija koja se u tim operacijama još nije koristila u ovakvom opsegu - umjetna inteligencija

AI sustavi pomažu u prikupljanju obavještajnih podataka, odabiru ciljeva, planiranju zračnih napada i procjeni štete nakon udara, a sve to brzinom koja prije nije bila moguća. Umjetna inteligencija također pomaže zapovjednicima upravljati logistikom – od streljiva i rezervnih dijelova do odabira najprikladnijeg oružja za pojedinu metu. Prije nego što su izraelski borbeni zrakoplovi prošlog tjedna lansirali projektile koji su ubili iranskog vrhovnog vođu Alija Hameneija u njegovoj rezidenciji – čime je započela aktualna eskalacija sukoba – izraelske su obavještajne službe godinama pratile hakirane prometne kamere u Teheranu i presretale komunikacije visokih dužnosnika. Sve se više pritom oslanjalo na umjetnu inteligenciju te ona pomaže analizirati goleme količine podataka koje su presreli, piše Wall Street Journal.

Korištenje AI-a u operacijama protiv Irana rezultat je dugogodišnjeg razvoja u američkoj vojsci i iskustava iz drugih ratova. Ukrajina, uz pomoć SAD-a, sve više koristi umjetnu inteligenciju u ratu protiv Rusije, a Izrael takve tehnologije primjenjuje barem od napada Hamasa u listopadu 2023. godine. Američki ministar obrane Pete Hegseth pozvao je na ubrzano uvođenje umjetne inteligencije da bi se stvorila vojska koja djeluje po načelu AI-first. Istodobno vodi javni sukob s tvrtkom Anthropic, jednim od važnih dobavljača AI tehnologije, no Pentagon je potpisao ugovor s OpenAI-em za korištenje njihovih modela u povjerljivim sustavima. Predsjednik Donald Trump u međuvremenu je naredio državnim institucijama da prestanu koristiti proizvode Anthropica. Ipak, američki dužnosnici tvrde da upravo sukob s Iranom pokazuje koliko je koristan Anthropicov AI agent Claude. SAD i Izrael nisu otkrili detalje o tome kako točno koriste umjetnu inteligenciju u aktualnim operacijama, no izjave vojnih zapovjednika i tehnoloških stručnjaka daju naslutiti njezinu ulogu. Većina vojnih AI sustava usmjerena je na to da zapovjednicima i planerima pruži potpunije informacije – i to brže nego prije – da bi mogli donositi bolje i brže odluke od protivnika. Američka vojska tvrdi da je od početka operacija pogodila više od 3000 ciljeva u Iranu koristeći različite sustave – od napadačkih dronova lansiranih s brodova, preko borbenih zrakoplova F-22 koji polijeću iz Izraela, do strateških bombardera B-2 koji lete iz SAD-a.

Američki arsenal upotrijebljen za napad na Iran Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Val Gempis







Američki arsenal upotrijebljen za napad na Iran Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Val Gempis

Primjena i dalje ograničena Iako umjetna inteligencija olakšava koordinaciju tako složenih operacija, njezina primjena i dalje je ograničena, a cijena pogreške može biti visoka. Američki vojni istražitelji vjeruju da su njihove snage vjerojatno odgovorne za napad prvog dana rata u kojem su poginuli deseci djevojčica u osnovnoj školi u Iranu, objavio je Wall Street Journal. Kada se govori o umjetnoj inteligenciji u ratu, mnogi odmah pomisle na autonomne 'robote ubojice'. U stvarnosti se najveće koristi trenutačno ostvaruju izvan samog bojišta – u zahtjevnim i dugotrajnim procesima poput obavještajne analize, planiranja misija i logistike. Takva područja posebno su pogodna za automatizaciju jer se većina vojnog osoblja ne nalazi na prvoj liniji. Od deset pripadnika vojske, najviše dva sudjeluju u borbenim operacijama, a i do 90 posto ljudi angažirano je u logistici i potpori. Pentagonovi AI sustavi po svojoj su logici slični modelima poput ChatGPT-ja, ali su prilagođeni isključivo vojnim zadacima. Trenira ih se na specifičnim vojnim podacima da bi obavljali jasno definirane zadatke te izbjegli pogreške i netočnosti koje se ponekad pojavljuju kod komercijalnih AI modela. No rat ostaje jedno od najsloženijih i najnepredvidljivijih ljudskih djelovanja, što stvara posebne izazove i za najnaprednije tehnologije. Prvi šef Pentagonova programa umjetne inteligencije, umirovljeni general američkog ratnog zrakoplovstva Jack Shanahan, upozorio je da je razvoj vojne umjetne inteligencije težak dijelom i zato što su mnogi dostupni podaci zastarjeli ili nedovoljno jasni. 'Ministarstvo obrane nastalo je kao organizacija industrijskog doba, usmjerena na proizvodnju hardvera, i teško se prilagođava digitalnom svijetu u kojem dominira softver', rekao je Shanahan, a on je prije gotovo deset godina nadzirao projekt Maven, sustav umjetne inteligencije korišten u operacijama u Iraku.

Posljedice napada na Teheran Izvor: Profimedia / Autor: Shadati / Xinhua News / Profimedia







Posljedice napada na Teheran Izvor: Profimedia / Autor: Shadati / Xinhua News / Profimedia

Najveći utjecaj u obavještajnom radu Svaki vojni napad započinje obavještajnim podacima, a njihovo prikupljanje i analiza mogu zahtijevati tisuće analitičara koji satima proučavaju komunikacije koje su presreli, fotografije i radarske snimke da bi otkrili položaje lansera projektila, tunela ili drugih ciljeva. Prema riječima američkih časnika, ljudi uspijevaju pregledati najviše četiri posto ukupnih obavještajnih podataka. 'Najveći trenutačni utjecaj umjetne inteligencije vidimo upravo u obavještajnom radu', rekao je pukovnik Yishai Kohn iz izraelskog ministarstva obrane, dodajući: 'Mnoge potencijalne operacije nikada nisu provedene jer jednostavno nije bilo dovoljno ljudi da analiziraju sve podatke.' Sustavi računalnog vida pokretani umjetnom inteligencijom danas mogu u ogromnim bazama snimki brzo pronaći ciljeve – primjerice određene modele zrakoplova ili vozila – te automatski izdvajati i sažimati relevantne razgovore iz otkrivenih komunikacija.

Izraelski napad na Iran Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH







Izraelski napad na Iran Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH