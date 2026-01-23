Rezovi u Ubisoftu: Zatvorili dva studija i otkazali šest igara, među njima je remake 'Prince of Persia'

Francuski izdavač, poznat po serijalima ' Assassin’s Creed' , ' Far Cry' i 'Just Dance', istodobno je zatvorio dva studija , odgodio sedam naslova te najavio restrukturiranje dijela organizacije. Izvršni direktor Ubisoftа Yves Guillemot izjavio je da bi ove mjere trebale 'stvoriti uvjete za povratak održivom rastu'. Tržište je na vijest oštro reagiralo - dionice Ubisofta u četvrtak su pale za 33 posto .

Francuski izdavač i proizvođač videoigara Ubisoft otkazao je šest videoigara, uključujući dugo očekivani remake igre ' Prince of Persia: The Sands of Time' , u sklopu onoga što tvrtka opisuje kao 'veliku reorganizaciju' poslovanja.

Odluka dolazi u trenutku u kojem industrija videoigara bilježi snažan povratak remakeova i remastera. Nove verzije igara poput 'Super Mario Galaxyja', 'Obliviona' i 'Metal Gear Solida 3' pokazale su se vrlo uspješnima u 2025. godini, zbog čega je otkazivanje remakea 'Sands of Timea', koji je izvorno izdan 2003. i prodan je u milijunima primjeraka, iznenadilo i razočaralo mnoge fanove.

Ubisoft nije naveo sve naslove koji su otkazani, ali je potvrdio da se među njima nalaze četiri još nenajavljena projekta, uključujući tri temeljena na novom intelektualnom vlasništvu, kao i mobilna igra.

U sklopu restrukturiranja zatvoreni su studiji u Stockholmu (Švedska) i Halifaxu (Kanada), a kroz reorganizaciju prolaze još tri studija. Tim u Stockholmu radio je na novom intelektualnom vlasništvu dok je studio u Halifaxu razvijao mobilne igre povezane s franšizom 'Assassin’s Creed'. Zatvaranje studija u Halifaxu bilo je najavljeno još u siječnju, istog tjedna u kojem su se zaposlenici odlučili organizirati u sindikat.

'Iako su ove odluke teške, nužne su da bismo dugoročno izgradili fokusiraniju, učinkovitiju i održiviju organizaciju', rekao je Guillemot, dodajući da mjere predstavljaju 'odlučujuću prekretnicu' za tvrtku.

Drugo veće restrukturiranje

Analitičar industrije videoigara Piers Harding-Rolls izjavio je za BBC da ovaj potez pokazuje da Ubisoft pokušava smanjiti rizik. 'Manje je rizično ulagati u postojeće velike franšize poput 'Assassin’s Creeda' i 'Rainbow Sixa' nego pokretati potpuno nove IP-jeve, što se jasno vidi u otkazivanju više projekata temeljenih na novim idejama', rekao je.

Riječ je o drugom većem restrukturiranju Ubisofta u kratkom razdoblju, nakon što je tvrtka 2025. godine ukinula 185 radnih mjesta diljem Europe. U Ujedinjenom Kraljevstvu tada je zatvoren ured u Leamingtonu, a u studiju u Newcastleu došlo je do reorganizacije.

Guillemot je naglasio da su promjene djelomično posljedica sve konkurentnijeg tržišta AAA igara, čiji razvoj zahtijeva ogromna ulaganja. 'Industrija velikih naslova postala je selektivnija i konkurentnija, uz rastuće troškove razvoja i sve veće izazove u stvaranju novih brendova', izjavio je.

Unatoč tome, istaknuo je da uspješni blockbusteri i dalje nude 'veći financijski potencijal nego ikad prije'. Ubisoft će se stoga ubuduće usredotočiti na avanture u otvorenom svijetu, kao i live service naslove koji se oslanjaju na dugoročno zadržavanje igrača i kontinuiranu monetizaciju, piše BBC.

Tvrtka je također poručila da će njezina podružnica Vantage Studios, osnovana nakon investicije od 1,25 milijardi eura kineskog tehnološkog diva Tencenta, imati cilj pretvoriti 'Assassin’s Creed', 'Far Cry' i 'Rainbow Six' u 'franšize koje izlaze svake godine te su vrijedne milijardu dolara'.