Zašto je Steam Deck toliko popularan i zašto biste ga možda trebali zaobići

Valveova prijenosna konzola malo je PC računalo koje već godinama ima kultni status među gejmerima, no pitanje je - zašto?

Nakon gromoglasnog uspjeha Nintendove male konzole Switch svijet gejminga nije bio isti. Poštovanje prema hibridnim uređajima postalo je globalnom normom, a kompanije su se ozbiljno počele baviti pitanjem kako ponoviti ovu očigledno učinkovitu formulu.

Pet godina nakon Switcheva debija odgovor je stigao iz Valvea, američke kompanije najpoznatije po igrama Half-Life i Dota 2, kao i digitalnog dućana koji je postao sinonim za pristupačni PC gejming – Steama.

Polazišna točka Valveovih inženjera bila je lakša nego ona drugih proizvođača: ako već imaju dućan koji je uspješan i koji zarađuje velike iznose, što ih sprječava da naprave konzolu koja bi mogla prenijeti igranje na druge formate?



Nakon relativno neuspješnog kopiranja kućnih konzola na mini gejming računalu Steam Machine 2015. godine, uspjeh Switcha poslužio je kao dobra ideja koju samo treba učinkovito primijeniti, pa je 2022. godine Valve službeno predstavio Steam Deck, prijenosnu konzolu koja je s vremenom postigla neviđenu popularnost među publikom koja tradicionalno koristi tipkovnicu i miš. Zašto je Steam Deck toliko dobar? Bez ulaženja previše u detalje, riječ je o hardveru koji je nedavno dobio nadogradnju u vidu dvije verzije s OLED ekranima i trajnijim baterijama, ostavivši sve što je dobro netaknutim. E sad, razlog zbog kojeg ljubitelji PC igara obožavaju Steam Deck najlakše je shvatiti ako ste imali priliku igrati se na Nintendo Switchu. Prijelaz s platforme koja je fiksirana, a pod time mislim na računalo, PlayStation ili Xbox, na nešto što možete prenijeti bilo kamo u stanu ili nositi na putovanje, sjesti i započeti igrati u nekoliko sekundi – u najmanju je ruku transformativan.

Sve igre nadomak ruke u kombinaciji s jednostavnim sučeljem, pritom bez brige o konfiguracijama i rezolucijama, već su sjajni aduti ove konzole te, s jedne ili druge strane, pogađaju senzibilitet obiteljskog gejminga ili ljubavi igranja pred masivnim ekranima. Sad zamislite scenarij u kojem se format prijenosne konzole uspije prilagoditi PC senzibilitetu te istovremeno uspješno predstaviti igračima koji dogmatski koriste miš i tipkovnicu. Prijelaz u način igranja prilikom kojeg za pokretanje omiljene igre treba tek pritisnuti gumb – i to samo pet godina nakon što je ostatak svijeta priznao da je Switch promijenio svijet gejminga – u najmanju je ruku poseban. Nesmiljena fleksibilnost Iskustvu doprinosi i velika fleksibilnost: na Steam Deck možete spojiti Xbox ili PS kontroler, tipkovnicu i miš, a možete ga povezati i s TV-om kabelom HDMI-USB-C. Deck također dolazi s dva trackpada koji po potrebi mogu glumiti miš, akcelerometrima za ciljanje nagibom i hrpom tipki koje se mogu programirati po igračevim željama (uključujući četiri na pozadini), što daje vrlo veliku fleksibilnost po pitanju stila igre. Doduše, da se konzola oslanja samo na hardverske karakteristike, brzo bi je pretekla konkurencija. Razlog zbog kojeg je Valve uspio njegova je dominacija tržištem PC igara zahvaljujući dućanu Steam, a on je poznat po čestim rasprodajama. Deck po korisnikovoj mjeri Velik je adut i modularnost same konzole. Većina manjih kvarova može se popraviti uz jednostavne upute iz iFixita, a sam softver baziran je na Arch Linuxu. Igrači mogu, ako žele, promijeniti cijeli izgled softvera, povezati se na internetsku bazu koja seže dalje od Valveove preporuke je li igra dobra ili loša na Steam Decku, mijenjati hardverske performanse i još puno stvari, a koje, ako to ne žele, nikad ne moraju dirati.

Konačno, tu je i 'slon u sobi' koji vrlo vjerojatno stoji iza preko pedeset posto kupljenih Steam Deckova – emulacija. Zahvaljujući vrlo pristupačnom softveru, može se emulirati sve od starih Atarijevih konzola, preko Amige i Commodorea, do Xboxa 360, Switcha i PlayStationa 2. Sve to radi besprijekorno učinkovito i lako, a ono što vam treba tek su ROM-ovi. Konzola također podržava pokretanje igara koje nisu nužno vezane uz platformu Steam, a odnedavno ima i službenu aplikaciju za streaming igara GeForce Now. Xbox GamePass je također opcija, samo zahtijeva dodatne korake.

Nije baš sve idealno kako se čini No postoji i niz sitnih stvari o kojima zagovornici ove platforme ne vole pretjerano pričati. Baterija konzole traje komično kratko ako igrate imalo zahtjevnije naslove. Nadalje, kako se radi o nečemu puno bližem računalu nego konzoli, za učinkovit gejming morat će pročačkati razne grafičke postavke unutar igara, kao i komande za performanse same konzole. Neke igre također neće htjeti raditi na platformi, pa nije loše provjeriti nalazi li se vaš apsolutni favorit na listi kompatibilnosti.



Tu je i tehničko pitanje dostupnosti. Steam Deck možete kupiti isključivo putem Steama, dostava mu je besplatna, no košta od 419 eura naviše, što zna biti zeznuto ako niste pri novcu. Dobra strana priče je to što Steam ponekad zna prodavati rabljene konzole po 20 posto nižoj cijeni, no ako koristite karticu koja traži provjeru banke, sumanuta potražnja i ograničen broj uređaja oduzet će vam konzolu iz košarice prije nego što je stignete platiti. Treba li vam to uopće? Konačno, tu je i pitanje same svrhe kupovine Steam Decka koja seže dalje od hardverskih, softverskih i financijskih dilema. Naime riječ je o nečemu što vam, koliko god to bilo dobro, ne treba jer ne postoji nijedna igra na Steam Decku koju ne možete pokrenuti na PC-ju. Ono što plaćate je fleksibilnost pristupačne gejming platforme koju možete podignuti, igrati pola sata i staviti sa strane – gdje god bili. Konačno, ako već ionako nemate vremena za igranje i mislite da će vam Steam Deck vratiti 'struju u prepone' te ocvalog roditelja petero djece pretvoriti u hirovitog studoša gejmerčinu otprije dvadeset godina – zaboravite na to. On može stvarno puno, no ako nemate vremena ni interesa za igranje, već ponekad nostalgično upalite Fallout New Vegas i pitate se što ste zadnje radili, ne bacajte novac.