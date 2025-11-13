Valve ima novitete: Predstavljen novi mini PC, kontroler i uređaj za virtualnu stvarnost

Sav novi hardver kompatibilan je sa Steam Deckom te korisnicima pruža nove jednostavne načine na koje mogu igrati svoje PC igre. Steam Machine, Steam Controller i Steam Frame stižu početkom iduće godine
Valve je u srijedu službeno predstavio novu seriju kućnih uređaja namijenjenih gejmerima, uključujući novu verziju Steam Machinea, računala koje se koristi poput konzole. Uz njega su predstavljeni Steam Frame, novi VR headset, te Steam Controller nove generacije. Sva tri proizvoda planirana su za izlazak početkom 2026. godine, a točan datum objave Valve će otkriti nakon Nove godine.
Cijene novih uređaja još nisu poznate, ali ih je možete dodati na listu želja putem Steama. Uređaje će se moći kupiti u SAD-u, Kanadi, Velikoj Britaniji, Europskoj uniji i Australiji, dok će za Japan, Južnu Koreju, Hong Kong i Tajvan biti zaslužan Komodo, tvrtka koja tamo distribuira i Steam Deck.
Steam Machine
Novi Steam Machine maleno je računalo kockastog dizajna koje dolazi s operativnim sustavom Steam OS. Namijenjen je igranju naslova na Steamu te se može koristiti kao konzola koju stavite pored televizora ili kao stolno računalo. Budući da je riječ o PC-ju, korisnici će moći instalirati druge aplikacije i operativne sustave, uključujući Windows 11. Nakon prijave na Steam račun, svi postojeći naslovi bit će dostupni odmah.
Uređaj dolazi u dvije verzije: 512 GB i 2 TB, s mogućnošću proširenja putem microSD utora. Pogoni ga poluprilagođeni AMD Zen 4 procesor (6 jezgri / 12 threadova, do 4,8 GHz) te AMD RDNA3 GPU s 28 CUa (računarnih jedinica). Opremljen je sa 16 GB DDR5 i 8 GB GDDR6 VRAM-a, a Valve tvrdi da posjeduje 'šest puta veću procesorsku snagu' u usporedbi sa Steam Deckom. Kao i kod Decka, igre će dobivati oznaku kompatibilnosti i optimizacije za Steam Machine.
Steam Frame
Novi VR uređaj Steam Frame opisan je kao lagan, bežičan i udoban, a može streamati sve Steam igre, ne samo one namijenjene virtualnoj stvarnosti. Uređaj funkcionira kao samostalno računalo temeljeno na Snapdragon procesoru i podržava klasične igre putem kontrolera. Valve ga naziva uređajem koji je 'streaming-prvi', a igre će također dobivati oznake kompatibilnosti, ovisno o tome mogu li raditi samostalno ili zahtijevaju vezu s računalom.
Steam Controller
Treći predstavljeni proizvod je novi Steam Controller, dizajniran s istim trackpadovima kao i na Steam Decku, što ga čini pogodnim za igre koje zahtijevaju preciznost miša poput pucačina iz prvog lica ili strategija u stvarnom vremenu. Kontroler ima stražnje tipke i visoku razinu prilagodbe.
Zahvaljujući kompatibilnosti ulaza sa Steam Deckom, kontroler će od prvog dana podržavati tisuće zajedničkih konfiguracija iz Steam zajednice, a korisnici će moći stvarati i dijeliti vlastite postavke. Radi s bilo kojim uređajem koji koristi Steam ili Steam Link aplikaciju, uključujući računala, tablete i pametne telefone, te je posebno prilagođen za korištenje uz Steam Deck, Steam Frame i Steam Machine.
Valve će u narednim mjesecima objaviti dodatne tehničke detalje i, ono što je najvažnije, cijene novih uređaja.