Valve ima novitete: Predstavljen novi mini PC, kontroler i uređaj za virtualnu stvarnost

Valve je u srijedu službeno predstavio novu seriju kućnih uređaja namijenjenih gejmerima, uključujući novu verziju Steam Machinea , računala koje se koristi poput konzole. Uz njega su predstavljeni Steam Frame , novi VR headset, te Steam Controller nove generacije. Sva tri proizvoda planirana su za izlazak početkom 2026. godine, a točan datum objave Valve će otkriti nakon Nove godine.

Cijene novih uređaja još nisu poznate , ali ih je možete dodati na listu želja putem Steama. Uređaje će se moći kupiti u SAD-u, Kanadi, Velikoj Britaniji, Europskoj uniji i Australiji, dok će za Japan, Južnu Koreju, Hong Kong i Tajvan biti zaslužan Komodo, tvrtka koja tamo distribuira i Steam Deck.

Novi Steam Machine maleno je računalo kockastog dizajna koje dolazi s operativnim sustavom Steam OS. Namijenjen je igranju naslova na Steamu te se može koristiti kao konzola koju stavite pored televizora ili kao stolno računalo. Budući da je riječ o PC-ju, korisnici će moći instalirati druge aplikacije i operativne sustave, uključujući Windows 11. Nakon prijave na Steam račun, svi postojeći naslovi bit će dostupni odmah.

Uređaj dolazi u dvije verzije: 512 GB i 2 TB, s mogućnošću proširenja putem microSD utora. Pogoni ga poluprilagođeni AMD Zen 4 procesor (6 jezgri / 12 threadova, do 4,8 GHz) te AMD RDNA3 GPU s 28 CUa (računarnih jedinica). Opremljen je sa 16 GB DDR5 i 8 GB GDDR6 VRAM-a, a Valve tvrdi da posjeduje 'šest puta veću procesorsku snagu' u usporedbi sa Steam Deckom. Kao i kod Decka, igre će dobivati oznaku kompatibilnosti i optimizacije za Steam Machine.

Novi VR uređaj Steam Frame opisan je kao lagan, bežičan i udoban, a može streamati sve Steam igre , ne samo one namijenjene virtualnoj stvarnosti. Uređaj funkcionira kao samostalno računalo temeljeno na Snapdragon procesoru i podržava klasične igre putem kontrolera . Valve ga naziva uređajem koji je 'streaming-prvi', a igre će također dobivati oznake kompatibilnosti, ovisno o tome mogu li raditi samostalno ili zahtijevaju vezu s računalom .

Treći predstavljeni proizvod je novi Steam Controller, dizajniran s istim trackpadovima kao i na Steam Decku, što ga čini pogodnim za igre koje zahtijevaju preciznost miša poput pucačina iz prvog lica ili strategija u stvarnom vremenu. Kontroler ima stražnje tipke i visoku razinu prilagodbe.

Zahvaljujući kompatibilnosti ulaza sa Steam Deckom, kontroler će od prvog dana podržavati tisuće zajedničkih konfiguracija iz Steam zajednice, a korisnici će moći stvarati i dijeliti vlastite postavke. Radi s bilo kojim uređajem koji koristi Steam ili Steam Link aplikaciju, uključujući računala, tablete i pametne telefone, te je posebno prilagođen za korištenje uz Steam Deck, Steam Frame i Steam Machine.

Valve će u narednim mjesecima objaviti dodatne tehničke detalje i, ono što je najvažnije, cijene novih uređaja.