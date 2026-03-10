Naoružani su, napadaju iz zasjede – a nisu vojnici: 'Zvuči kao sci-fi, no ovo je naša stvarnost'

Dronovi već godinama dominiraju nebom iznad Ukrajine, no na bojištu se pojavila nova generacija oružja – naoružani kopneni roboti. Ti sustavi mogu napadati iz zasjede, braniti položaje ili raznositi neprijateljske utvrde, a vojska ih sve češće koristi da bi smanjila rizik za vojnike

Ukrajina ubrzano uvodi naoružane kopnene robote, odnosno besposadne kopnene sustave (UGV – uncrewed ground vehicles) koji bi mogli igrati sve važniju ulogu na bojištu.

Takvi sustavi već su se pokazali vrlo vrijednima na frontu. Prema dostupnim izvješćima, UGV-ovi su u nekim situacijama uspješno odbili ruske napade, a zabilježeni su i slučajevi u kojima su neprijateljski vojnici zarobljeni uz pomoć robota. U pojedinim incidentima navodno su se ukrajinski i ruski borbeni roboti sukobili bez izravne prisutnosti ljudi na mjestu borbe. 'Ratovi robota već se događaju', kaže Oleksandr Afanasiev iz ukrajinske brigade K2, koji zapovijeda njezinom postrojbom za besposadne kopnene sustave. Prema njegovim riječima, riječ je o prvom takvom bataljunu na svijetu, piše BBC.

Postavljanje mitraljeza na platforme Jedan od načina na koji se roboti koriste na bojištu jest postavljanje mitraljeza tipa Kalašnjikov na njihove platforme. 'Otvaraju vatru na dijelovima bojišta na kojima bi pješak teško riskirao, a robot može riskirati svoje uništenje', kaže Afanasiev. Njegova postrojba koristi i 'kamikaza UGV-ove', male robotske platforme na baterijski pogon i napunjene eksplozivom što se šalju prema neprijateljskim položajima i skloništima. Za razliku od dronova u zraku, takvi se sustavi kreću gotovo nečujno, pa neprijatelj često ne dobiva upozorenje prije napada. Zamjenik zapovjednika tenkovskog bataljuna 33. odvojene mehanizirane brigade, koji koristi pozivni znak Afghan, tvrdi da je ukrajinski robot naoružan mitraljezom uspio iz zasjede napasti ruski oklopni transporter, a drugi je tjednima branio ukrajinski položaj.

Odluku o pucanju i dalje donosi čovjek Unatoč napretku tehnologije, roboti na bojištu još uvijek imaju ograničenu autonomiju. 'Moderni UGV-ovi su djelomično autonomni. Mogu se sami kretati, promatrati i detektirati neprijatelja, ali odluku o otvaranju vatre i dalje donosi čovjek – operater', kaže Afghan. Razlog su, dodaje, etička pravila i međunarodno humanitarno pravo. 'Roboti mogu pogrešno identificirati metu ili napasti civila. Zato konačnu odluku mora donijeti operater.' U praksi to znači da se većinom naoružanih kopnenih robota daljinski upravlja preko internetske veze, često s relativno sigurne udaljenosti. Osim mitraljeza i bacača granata, UGV-ovi se mogu koristiti za postavljanje mina ili bodljikave žice, no najveći broj besposadnih vozila i dalje služi za logistiku, dostavu zaliha i evakuaciju ranjenika. Uvođenje robota na bojište uvelike je potaknuto promjenama koje su donijeli dronovi, a zbog njihove prisutnosti u zraku za ljude je postalo iznimno opasno boraviti blizu crte bojišnice. Takva situacija proširila je tzv. zonu smrti na 20 do 25 kilometara od linije kontakta. 'Pješaštvo se ne može zamijeniti, ali ga treba poduprijeti UGV-ovima', kaže Afanasiev, dodajući: 'Ukrajina si može priuštiti gubitak robota, ali ne i gubitak vojnika.' Ukrajinska vojska već se naime suočava s ozbiljnim nedostatkom ljudstva, a novačenje novih vojnika sve je teže.