Desetogodišnjakinja moli da se Plutonu vrati status planeta. Stigao joj odgovor iz NASA-e

Agencija kaže da razmatra simpatičnu molbu vezanu uz status poznatog Plutona, a on je do 2006. godine bio planet. Rasprava o Plutonu traje još od 2006. godine, kada ga je Međunarodna astronomska unija (IAU) reklasificirala kao patuljasti planet

Kada je desetogodišnja Kaela Polkinghorn zamolila NASA-u da ponovno proglasi Pluton planetom, nije očekivala da će joj odgovoriti sam čelnik agencije. Učenica četvrtog razreda iz Tampe, grada u američkoj saveznoj državi Floridi, zavoljela je Pluton tijekom školskog izleta u Muzej znanosti i inovacije. Pogledala je film u kojem je prikazano osam planeta okupljenih oko Sunca, a Pluton je bio izostavljen i prikazan kako 'tužno' stoji po strani. Taj prizor ju je dirnuo pa je s kolegama iz škole napisala pismo NASA-i tražeći da mu se vrati status planeta.

Rasprava o Plutonu traje još od 2006. godine, kada ga je Međunarodna astronomska unija (IAU) reklasificirala kao patuljasti planet. Prema toj definiciji, planet mora biti okrugao i 'očistiti svoju orbitu', odnosno gravitacijski dominirati svojim područjem svemira. Budući da Pluton ne ispunjava taj drugi uvjet, broj službenih planeta smanjen je s devet na osam, što je izazvalo dugotrajne rasprave i emotivne reakcije. Pluton ima i snažnu povijesnu dimenziju. Godine 1930. otkrio ga je Clyde Tombaugh u opservatoriju Lowell u Arizoni, što je bio važan trenutak za američku astronomiju. Ta povezanost traje i danas, pa ga je guvernerka Katie Hobbs 2024. godine proglasila službenim planetom savezne države Arizone.

