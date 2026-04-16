Desetogodišnjakinja moli da se Plutonu vrati status planeta. Stigao joj odgovor iz NASA-e

Kada je desetogodišnja Kaela Polkinghorn zamolila NASA-u da ponovno proglasi Pluton planetom, nije očekivala da će joj odgovoriti sam čelnik agencije.
Učenica četvrtog razreda iz Tampe, grada u američkoj saveznoj državi Floridi, zavoljela je Pluton tijekom školskog izleta u Muzej znanosti i inovacije. Pogledala je film u kojem je prikazano osam planeta okupljenih oko Sunca, a Pluton je bio izostavljen i prikazan kako 'tužno' stoji po strani. Taj prizor ju je dirnuo pa je s kolegama iz škole napisala pismo NASA-i tražeći da mu se vrati status planeta.
Rasprava o Plutonu traje još od 2006. godine, kada ga je Međunarodna astronomska unija (IAU) reklasificirala kao patuljasti planet. Prema toj definiciji, planet mora biti okrugao i 'očistiti svoju orbitu', odnosno gravitacijski dominirati svojim područjem svemira. Budući da Pluton ne ispunjava taj drugi uvjet, broj službenih planeta smanjen je s devet na osam, što je izazvalo dugotrajne rasprave i emotivne reakcije.
Pluton ima i snažnu povijesnu dimenziju. Godine 1930. otkrio ga je Clyde Tombaugh u opservatoriju Lowell u Arizoni, što je bio važan trenutak za američku astronomiju. Ta povezanost traje i danas, pa ga je guvernerka Katie Hobbs 2024. godine proglasila službenim planetom savezne države Arizone.
'Razmatramo ovo'
Isprva je Kaelino pismo bilo namijenjeno samo NASA-i, no nakon što ga je obiteljski prijatelj objavio na društvenim mrežama, priča se brzo proširila. U roku od nekoliko sati odgovorio joj je šef NASA-e Jared Isaacman, napisavši: 'Kaela, razmatramo ovo.' Njegov odgovor stigao je upravo dok se misija Artemis II vraćala prema Zemlji, što je privuklo pažnju javnosti.
Iako NASA ne može samostalno promijeniti odluku Međunarodnog astronomskog saveza, njezin stav i dalje ima težinu u znanstvenoj zajednici. Neki znanstvenici, poput planetarnog fizičara Philipa Metzgera, smatraju da bi Pluton mogao biti planet zbog svoje složene geologije i aktivne površine, bez obzira na to što dijeli orbitu s drugim objektima.
Za Kaelu je, međutim, stvar jednostavnija. Oduševljava je to što je Pluton malen i 'sladak', a posebno joj se sviđa srcolika regija na njegovoj površini koju su snimile svemirske sonde. Njezina želja da postane astronautkinja i jednog dana otputuje upravo na Pluton samo pokazuje koliko ju je ova tema inspirirala, piše Mashable.