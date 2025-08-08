Arheolozi u Peruu pronašli tragove žrtvovanja ljudi stare 3000 godina

Znanstveni tim je otkrio ostatke kostura u blizini objekta za koji se smatra da je bio hram kulture Cupisnique , civilizacije koja je cvjetala preko tisuću godina prije Inka. Neki od ubijenih pokopani su licem prema dolje s rukama vezanim iza leđa.

'Način na koji su ovi pojedinci pokopani nije tipičan kao ni traume i ozljede koje su pretrpjeli za života ni nasilje koje su doživjeli', kazao je Henri Tantalean, arheolog koji predvodio iskapanje. Položaj tijela, objasnio je, 'predstavlja tipičan oblik žrtvovanja ljudi'.

Za razliku od mnogih složenijih pogreba pronađenih drugdje u Peruu, ove žrtve su ostavljene u jednostavnim jamama u pijesku bez popratnih darova ili blaga.

Ostaci su pronađeni blizu plaže u pokrajini La Libertad, oko 675 kilometara sjeverno od Lime. Druga važna arheološka nalazišta u zemlji uključuju ruševine Machu Picchu i Naskanske linije.