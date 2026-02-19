Šef Mistrala: 'Više od pola poslovnog softvera moglo bi biti prebačeno u AI'

Investitori postaju sve zabrinutiji zbog toga što misle kako bi umjetna inteligencija mogla učiniti više od onoga što trenutni poslovni softver može. Između ostalog, mogla bi nagristi poslovne modele softvera kao usluge (SaaS).

Više od 50 posto trenutnog softvera poduzeća moglo bi biti zamijenjeno umjetnom inteligencijom, prognozirao je glavni izvršni direktor Mistral AI-a Arthur Mensch . Njegov komentar dolazi nakon rasprodaje dionica velikih softverskih imena, koju je dijelom potaknuo Anthropicov proizvod Cowork.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, koji među svojim najvećim udjelima ima imena poput Microsofta i Salesforcea, ove je godine pao za više od 20 posto. U Indiji su pale i glavne softverske dionice poput Tata Consultancy Services i Infosysa.

Mensch vjeruje kako umjetna inteligencija omogućuje razvoj softvera 'brzinom svjetlosti'. Stoga procjenjuje kako će više od polovice onoga što IT trenutno kupuje kao SaaS biti prebačeno na umjetnu inteligenciju.

Ako poduzeća imaju odgovarajuću infrastrukturu, mogu povezati svoje podatke s AI sustavima kako bi stvorila aplikacije za pokretanje određenih dijelova posla. Mistral može u nekoliko dana stvoriti potpuno prilagođene aplikacije za tijek rada, za nabavu ili opskrbni lanac te time preuzeti posao koji bi prije pet godina obavljao vertikalni SaaS.

Replatformiranje u korist AI-a

Mensch je uvjeren kako je u tijeku 'replatformiranje', u sklopu kojeg tvrtke žele koristiti više umjetne inteligencije umjesto trenutnog SaaS-a.

U tome vidi veliku priliku za Mistral koji - prema njegovim riječima - već ima više od 100 poslovnih kupaca koji im se obraćaju s takvim zahtjevom kako bi se riješili sustava koje su kupili prije 20 godina. Mensch smatra kako se softver usmjeren na sustave evidencije neće promijeniti. Ova vrsta softvera odgovorna je za podatke unutar organizacije i često radi zajedno s umjetnom inteligencijom.

Mistral planira tijekom ove godine otvoriti prvi ured u Indiji, gdje traži kupce u javnom i privatnom sektoru. Neće graditi podatkovne centre u toj državi kao što to čini u Europi, nego surađivati ​​s tvrtkama koje već imaju fizičku infrastrukturu u zemlji. Također će se uhvatiti u koštac s velikim modelima za jezike poput hindskog i pandžapskog, piše CNBC.