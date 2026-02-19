novi zaplet

Mađari tvrde: Ruska nafta stiže na Krk; Ministarstvo gospodarstva RH: Nema dogovora

M. Šu.

19.02.2026 u 19:09

Peter Szijjarto i Ante Šušnjar
Peter Szijjarto i Ante Šušnjar Izvor: Profimedia/Pixsell/montaža: tportal / Autor: Michal Cizek / AFP / Profimedia/ Marko Prpic/Pixsell
Već početkom ožujka ruska nafta trebala bi stići u Omišalj na Krku, a od tamo bi se preusmjerila prema Mađarskoj. Tako barem tvrdi mađarski šef diplomacije Peter Szijjarto, no u hrvatskom Ministarstvu gospodarstva poručuju da dogovora o tako nečemu nema

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto nalazi se s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u posjetu Washingtonu, a prilikom posjeta State Departmentu osvrnuo se na prekid tranzita naftovodom Družba, rekavši da je Ukrajina izvršila, ono što je opisao kao politički pritisak na Mađarsku pokušavajući stvoriti izvanredno stanje u opskrbi. Naglasio je da vlada neće popustiti takvom pritisku, tvrdeći da bi uključivanje u rat, slanje mađarskih sredstava Ukrajini ili podrška pristupanju zemlje Europskoj uniji bilo suprotno nacionalnim interesima.

Istodobno je rekao da je mađarska opskrba gorivom i energijom i dalje sigurna. Prema ministrovim riječima, energetska tvrtka MOL Group naručila je pomorske pošiljke koje bi trebale stići u hrvatsku luku početkom ožujka prije nego što budu prevezene u Mađarsku u roku od nekoliko dana, što znači da će trebati iskoristiti samo mali dio strateških rezervi.

Peter Szijjarto
Peter Szijjarto Izvor: Profimedia / Autor: Alexey Maishev / Sputnik / Profimedia

Drugim riječima, Szijjarto tvrdi da nema prepreka da se ruska nafta transportira putem JANAF-a do Mađarske, no kako doznaje Jutarnji list, u Ministarstvu gospodarstvu kažu da nije postignut dogovor o transportu ruske nafte jadranskim naftovodom.

'Ne postoji nikakav poseban politički dogovor niti povlašteni aranžman između Republike Hrvatske i mađarske strane po pitanju transporta ruske nafte. Republika Hrvatska postupa u skladu sa svojim nacionalnim interesima te u potpunosti poštuje važeće sankcijske režime Europske unije i OFAC-a. U Republiku Hrvatsku može ući isključivo nafta koja je u potpunosti usklađena s važećim sankcijskim pravilima Europske unije i OFAC-a ', poručeno je iz Ministarstva gospodarstva.

Ante Šušnjar
Ante Šušnjar Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac

Hrvatska, ističu iz resora kojem je na čelu Ante Šušnjar, raspolaže infrastrukturnim kapacitetima koji omogućuju opskrbu i tranzit energenata u skladu s europskim pravnim okvirom, ali neće dopustiti da se hrvatska energetska infrastruktura koristi za zaobilaženje sankcija niti za stvaranje nove ovisnosti o ruskim energentima.

'Jadranski naftovod posluje na tržišnim i komercijalnim osnovama te pruža uslugu transporta nafte svim zainteresiranim stranama pod jednakim uvjetima, u skladu s važećim propisima. Svaki eventualni tranzit energenata odvija se isključivo u okviru postojećeg pravnog i komercijalnog okvira', dodaju iz Ministarstva.

