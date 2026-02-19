Mađari tvrde: Ruska nafta stiže na Krk; Ministarstvo gospodarstva RH: Nema dogovora

Već početkom ožujka ruska nafta trebala bi stići u Omišalj na Krku, a od tamo bi se preusmjerila prema Mađarskoj. Tako barem tvrdi mađarski šef diplomacije Peter Szijjarto, no u hrvatskom Ministarstvu gospodarstva poručuju da dogovora o tako nečemu nema

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto nalazi se s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u posjetu Washingtonu, a prilikom posjeta State Departmentu osvrnuo se na prekid tranzita naftovodom Družba, rekavši da je Ukrajina izvršila, ono što je opisao kao politički pritisak na Mađarsku pokušavajući stvoriti izvanredno stanje u opskrbi. Naglasio je da vlada neće popustiti takvom pritisku, tvrdeći da bi uključivanje u rat, slanje mađarskih sredstava Ukrajini ili podrška pristupanju zemlje Europskoj uniji bilo suprotno nacionalnim interesima.

Istodobno je rekao da je mađarska opskrba gorivom i energijom i dalje sigurna. Prema ministrovim riječima, energetska tvrtka MOL Group naručila je pomorske pošiljke koje bi trebale stići u hrvatsku luku početkom ožujka prije nego što budu prevezene u Mađarsku u roku od nekoliko dana, što znači da će trebati iskoristiti samo mali dio strateških rezervi.

Drugim riječima, Szijjarto tvrdi da nema prepreka da se ruska nafta transportira putem JANAF-a do Mađarske, no kako doznaje Jutarnji list, u Ministarstvu gospodarstvu kažu da nije postignut dogovor o transportu ruske nafte jadranskim naftovodom. 'Ne postoji nikakav poseban politički dogovor niti povlašteni aranžman između Republike Hrvatske i mađarske strane po pitanju transporta ruske nafte. Republika Hrvatska postupa u skladu sa svojim nacionalnim interesima te u potpunosti poštuje važeće sankcijske režime Europske unije i OFAC-a. U Republiku Hrvatsku može ući isključivo nafta koja je u potpunosti usklađena s važećim sankcijskim pravilima Europske unije i OFAC-a ', poručeno je iz Ministarstva gospodarstva.