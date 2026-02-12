Terenski test: Zašto je Redmi Note 15 Pro+ 5G pametni telefon za cijeli dan?

Od modernih se smartfona ovih dana očekuje jako puno, a najnoviji Xiaomijev telefon sve testove odrađuje kao pravi profesionalac

Današnji korisnici od smartfona zahtijevaju sve više i više. Dok smo nekad tražili veće ekrane i jače kamere, sada je jedna od najvažnijih stvari – izdržljivost. Moderni smartfon mora nuditi više od dobrih performansi te se od njega očekuje izdržljiva baterija za cjelodnevno korištenje, otporni materijali koji će ga spasiti od slučajnog pada na tlo, a istovremeno mora biti učinkovit u svakodnevnom životu, bez obzira na vremenske prilike. Redmi Note 15 Pro+ 5G je Xiaomijev model srednjeg razreda koji spada u kategoriju takozvanih flagship killera, smartfona koji ključne značajke puno skupljih modela uokviruje u paket s dobrim omjerom performansi i uloženog novca. Prema najnovijim statistikama, korisnicima je izdržljivost i otpornost na udarce jedan od najvažnijih faktora pri kupnji, a mi smo tijekom testa otkrili je li Xiaomijev najnoviji model spreman za svakodnevno korisničko iskustvo. Pad s visine džepa i radnog stola

Najčešći razlozi za brigu usko su vezani uz padove. Na koncu, svi moderni uređaji dolaze s velikim zaslonima koji mogu puknuti ako u čvrstu površinu udare pod krivim kutom. Xiaomijev novi telefon može izdržati padove s visine do dva i pol metra, što uvelike premašuje uobičajene padove iz džepa, a oni variraju između metar i metar i pol. Prednju stranu štiti Corning Gorilla Glass Victus 2, a pozadinu prekriva struktura Redmi Titan s pokrovom od stakloplastike, otpornijom od standardnog stakla. Pad smo u nekoliko navrata testirali na keramičkim pločicama, nogostupu i pijesku, a telefon je to izdržao bez vidljivih oštećenja. To znači da se zbog otpornosti na udarce može nositi u džepu s ključevima i to bez potrebe za maskicama ili pokrovima za ekran, što uvelike smanjuje brigu oko potencijalnih oštećenja zato što cijelo vrijeme znate da mu, osim u iznimnim situacijama, svakodnevno korištenje neće napraviti ništa. Wet Touch 2.0 - spas od vodenih kapljica Vrlo čest problem kapacitivnog ekrana, odnosno ekrana osjetljivog na dodir, čine 'lažni dodiri' prstima ako je mokar. Uz Xiaomijevu tehnologiju Wet Touch 2.0, tog problema više nema. Da bismo testirali značajku, iznijeli smo telefon tijekom kiše te pokušali pokrenuti aplikacije, surfati i gledati YouTube. Srećom, veljača je prevrtljiv mjesec uglavnom poznat po hrpi oborina, pa smo mogli provesti test nekoliko puta. Telefon i ekran su se, unatoč kapljicama, ponašali kao da smo ih koristili na suhom – bez ikakvih tragova 'lažnih dodira'. Prašina, pijesak i svakodnevni nered Strah od potencijalnog ulaska vode, prašine i drugih nečistoća u unutarnje dijelove uređaja, ukratko, praktički ne postoji zahvaljujući certifikatima IP66, IP68, IP69 i IP69K. Oni znače da može potonuti u vodu i preživjeti udar vodenog mlaza te štite unutarnje komponente od prašine, blata, pijeska i ostalih vrsta kontaminacije.



Kako smo to testirali? Redmi Note 15 Pro + 5G držali smo na radnoj površini tijekom kuhanja, 'slučajno' ga zakopali u vrtu i ostavili preko noći te, za kraj, stavili u vrećicu punu brašna, protresli, očistili i pokušali opet koristiti. Nakon testa nismo imali nikakvih problema sa zaglavljenim tipkama, pokvarenim portovima i sličnim boljkama usko vezanima uz nečistoće.

Također, nije naodmet spomenuti utjecaj sve te navedene otpornosti na izgled: zbog male potrebe za dodatnom zaštitom uređaja u obliku maskica i pokrovnog stakla Redmi Note 15 Pro + 5G zadržava svoj tanki i elegantni profil. A baterija i kamera? Sva otpornost na svijetu ipak ne znači ništa ako ne može izdržati obično korištenje, što uključuje kameru za video i fotografije, surfanje webom i društvene mreže. Telefon crpi energiju iz Si-Ca baterije kapaciteta 6500 mAh s podrškom za brzo žičano punjenje od 100 W ili bežično od 22,5 W. Također može puniti druge uređaje reverzibilnim punjenjem od 5W, čime se pretvara u prijenosnu kameru. Kad smo već kod toga, koristi novu glavnu kameru serije Redmi Note od 200MP za vrhunsku jasnoću i novi 200 MP AI Engine, opremljen velikim senzorom.

Sve ove značajke dobro dođu prije svega zato što uređaj ne mora predugo stajati na punjaču, a baterija je zaštićena sustavom Xiaomi Surge za upravljanje njome, što osigurava da ostane na 80 posto zdravlja u razdoblju do šest godina. Što sve ovo znači? Pa, uređaj je tijekom našeg testiranja izdržao oko dan do dan i pol učestalog korištenja, što se pri korištenju kamere i videosnimki malo smanjilo, no i dalje je ispunilo kriterij 'cjelodnevne baterije'. Zahvaljujući štedljivom procesoru Snapdragon 7 Gen 4, potrošnja je optimizirana i minimalna.

Smartfon za sve (vremenske) prilike Redmi Note 15 Pro + 5G je telefon koji pored otpornosti nudi pristojan asortiman drugih korisnih značajki. Od blistavog ekrana, preko solidnog zvuka, do vrlo prilagodljive kamere i solidne baterije, novi Xiaomijev uređaj napravljen je za zaokruženo korisničko iskustvo s naglaskom na dugovječnost – kako po pitanju softverskih nadogradnji, tako po pitanju dugovječnog hardvera, značajke koju će cijeniti svi kojima se nakon svakog malog pada ne odlazi u servis po novi ekran.