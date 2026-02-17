kontinuitet upravljanja

Po treći put: David M. Smith ulazi u novi mandat ravnatelja Instituta Ruđer Bošković

17.02.2026 u 01:32

David M. Smith
David M. Smith
Upravno vijeće Instituta Ruđer Bošković (IRB) potvrdilo je na sjednici održanoj u ponedjeljak treći uzastopni četverogodišnji mandat Davidu M. Smithu za ravnatelja Instituta čime je, ističu, potvrđen kontinuitet upravljanja u razdoblju intenzivne modernizacije.

"Ovime je potvrđen kontinuitet upravljanja Institutom u razdoblju intenzivne modernizacije infrastrukture, jačanja međunarodnih partnerstava te povezivanja znanosti s potrebama gospodarstva i društva", priopćili su s IRB-a nakon sjednice. Odluka Upravnog vijeća IRB-a uslijedila je nakon razmatranja pozitivnog mišljenja Natječajnog odbora i jednoglasne odluke Znanstvenog vijeća IRB-a.

Smith je rekao da je tijekom osam godina na čelu IRB-a naučio da uvijek postoji "sljedeći izazov" i da nema prostora za opuštanje. Kazao je da stoji iza pristupa koji je nazvao - stabilnost, usklađivanje i napredak, s ciljem osiguravanja čvrstih temelja i okruženja u kojem zaposlenici mogu biti fokusirani na izvrsnu znanost i transfer znanja društvu.

Tijekom njegovog mandata IRB je ostvario mjerljive pomake u infrastrukturnom razvoju, stabilizaciji financiranja i jačanju međunarodne pozicije, priopćeno je s Instituta. Među ključnim iskoracima je kapitalni projekt O-ZIP vrijedan gotovo 108 milijuna eura, uključujući 18 milijuna za znanstvenu opremu. Istaknuto je i da je IRB potpisao Programski ugovor s Ministarstvom znanosti za 2024.–2027., s naglaskom na razvoj mladih istraživača i suradnju s gospodarstvom.

Hrvatska znanost bolje pozicionirana u Europi

Od kraja 2021. IRB je ugovorio 31 projekt u programu Obzor Europa, a 2025. Institut je primljen u alijansu EU-LIFE - mrežu neovisnih vodećih instituta u znanostima o životu, čime je hrvatska znanost bolje pozicionirana u Europi. U Madridu je potpisan MIDA sporazum za projekt DONES, ključnu infrastrukturu za testiranje materijala potrebnih za buduće fuzijske elektrane, važan za znanost ali i domaće tvrtke.

U siječnju je predstavljeno da će Hrvatska kroz IRB i DIH Innovamare preuzeti ulogu regionalnog koordinacijskog centra CLC South u okviru EIT Water jednog od najvećih europskih konzorcija za more, vode i plavu ekonomiju, ukupne vrijednosti 150 milijuna eura tijekom šest godina, s 50 osnivačkih partnera iz 24 zemlje.

David M. Smith na otvaranju 33. European Fusion Programme Workshopa ranije u veljači 2026. godine
David M. Smith na otvaranju 33. European Fusion Programme Workshopa ranije u veljači 2026. godine

Dr. sc. David M. Smith je istaknuti znanstvenik u području kemije s međunarodnim ugledom. Objavio je 75 radova indeksiranih u Web of Science. Diplomirao je magistrirao i doktorirao na Australian National University, dobitnik je Dekanove nagrade za najbolji doktorski rad. Poslijedoktorski se usavršavao na IRB-u i u okviru Zaklade Alexander von Humboldt.

Na IRB-u je napredovao je do ravnatelja (2018.). Dobitnik je nagrade HAZU "Lavoslav Ružička" (2008.) te više stipendija i donacija. Aktivan je u međunarodnim i nacionalnim odborima, recenzent je časopisa, gostujući predavač u računalnoj kemiji i voditelj domaćih i europskih projekata. Aktivan je i u stručnim tijelima i odborima na nacionalnoj i europskoj razini, uključujući programske i radne skupine povezane s programom Obzor Europa te izradu zakonodavnog okvira za znanost i visoko obrazovanje.

