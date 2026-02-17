Po treći put: David M. Smith ulazi u novi mandat ravnatelja Instituta Ruđer Bošković

"Ovime je potvrđen kontinuitet upravljanja Institutom u razdoblju intenzivne modernizacije infrastrukture, jačanja međunarodnih partnerstava te povezivanja znanosti s potrebama gospodarstva i društva", priopćili su s IRB-a nakon sjednice. Odluka Upravnog vijeća IRB-a uslijedila je nakon razmatranja pozitivnog mišljenja Natječajnog odbora i jednoglasne odluke Znanstvenog vijeća IRB-a.

Smith je rekao da je tijekom osam godina na čelu IRB-a naučio da uvijek postoji "sljedeći izazov" i da nema prostora za opuštanje. Kazao je da stoji iza pristupa koji je nazvao - stabilnost, usklađivanje i napredak, s ciljem osiguravanja čvrstih temelja i okruženja u kojem zaposlenici mogu biti fokusirani na izvrsnu znanost i transfer znanja društvu.

Tijekom njegovog mandata IRB je ostvario mjerljive pomake u infrastrukturnom razvoju, stabilizaciji financiranja i jačanju međunarodne pozicije, priopćeno je s Instituta. Među ključnim iskoracima je kapitalni projekt O-ZIP vrijedan gotovo 108 milijuna eura, uključujući 18 milijuna za znanstvenu opremu. Istaknuto je i da je IRB potpisao Programski ugovor s Ministarstvom znanosti za 2024.–2027., s naglaskom na razvoj mladih istraživača i suradnju s gospodarstvom.