Talibani im brane školovanje, a one programiraju u tajnosti: Kako obrazovanje opstaje u Afganistanu

'Mislim da čovjek ne smije biti slomljen okolnostima – treba rasti i slijediti svoje snove na svaki mogući način', kaže 24-godišnja Sodaba, koja se zbog sigurnosnih razloga predstavlja samo imenom, prenosi Euronews.

Podsjetimo, talibani su preuzeli vlast u Afganistanu 2021. godine i brzo su počeli provoditi niz ograničenja za žene: zabranjeno im je posjećivanje parkova ili teretana, zabranjeno je jedenje u restoranima i zabranjen je rad, osim u vrlo malom broju profesija. No jedna od najokrutnijih bila je zabrana obrazovanja nakon osnovne škole.

Sodaba je odlučila da neće odustati, otišla je na internet i pronašla besplatan online tečaj programiranja i razvoja web stranica koji vodi Murtaza Jafari, 25-godišnji Afganistanac koji danas živi u Grčkoj. Kao tinejdžer je prebjegao iz svoje zemlje na gumenom čamcu. Jafari je, po dolasku u grčku izbjegličku kuću u Ateni, prvi put sjeo za računalo. Nije znao uključiti uređaj, nije govorio engleski, a paralelno je učio i grčki. No, u nekoliko mjeseci uspio je završiti tečaj kodiranja i otvorio mu se novi svijet.