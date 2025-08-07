DO SVJETLIJE BUDUĆNOSTI

Talibani im brane školovanje, a one programiraju u tajnosti: Kako obrazovanje opstaje u Afganistanu

L. Š.

07.08.2025 u 19:45

Ilustracija / Afganistanke
Ilustracija / Afganistanke Izvor: Profimedia / Autor: Sanaullah SEIAM / AFP / Profimedia
Nakon što su talibanske vlasti u Afganistanu zabranile djevojkama srednjoškolsko i visoko obrazovanje, tisuće mladih žena prisiljene su tražiti alternativne puteve obrazovanja. Neke se okreću vjerskim školama (medrese), druge u tajnosti pokušavaju učiti putem interneta. Unatoč zabrani, obrazovanje nije prestalo, samo se preselilo online. Među njima je i Sodaba, nekadašnja studentica farmacije, koja danas uči programiranje putem interneta, na svom jeziku - dariju - i s mentorom koji joj je pomogao prepoznati vlastitu snagu

'Mislim da čovjek ne smije biti slomljen okolnostima – treba rasti i slijediti svoje snove na svaki mogući način', kaže 24-godišnja Sodaba, koja se zbog sigurnosnih razloga predstavlja samo imenom, prenosi Euronews.

Podsjetimo, talibani su preuzeli vlast u Afganistanu 2021. godine i brzo su počeli provoditi niz ograničenja za žene: zabranjeno im je posjećivanje parkova ili teretana, zabranjeno je jedenje u restoranima i zabranjen je rad, osim u vrlo malom broju profesija. No jedna od najokrutnijih bila je zabrana obrazovanja nakon osnovne škole.

Sodaba je odlučila da neće odustati, otišla je na internet i pronašla besplatan online tečaj programiranja i razvoja web stranica koji vodi Murtaza Jafari, 25-godišnji Afganistanac koji danas živi u Grčkoj. Kao tinejdžer je prebjegao iz svoje zemlje na gumenom čamcu. Jafari je, po dolasku u grčku izbjegličku kuću u Ateni, prvi put sjeo za računalo. Nije znao uključiti uređaj, nije govorio engleski, a paralelno je učio i grčki. No, u nekoliko mjeseci uspio je završiti tečaj kodiranja i otvorio mu se novi svijet.

Danas vodi platformu Afghan Geeks, putem koje 28 afganistanskih žena u tri razine (početna, srednja i napredna) uči kodiranje, izradu web stranica i rad s chatbotovima. Najuspješnije dobivaju online poslove, pa čak i suradnju s Afghan Geeksom na međunarodnim projektima.

'Glavni cilj bio je dati zajednici, osobito ženama u Afganistanu, ono što sam ja dobio besplatno', kaže Jafari. 'Znanje se širi. Ako ga podijeliš – ono raste.' Njegovi klijenti dolaze iz Afganistana, SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva i Europe. No, s učenicama – čije lice nikad nije vidio – komunicira s oprezom i poštovanjem. 'Nikad ih nisam zamolio da upale kameru. Poštujem njihovu kulturu i njihov izbor', kaže.

Tisuće učenica, bez plaće i bez resursa

No, Jafari nije jedini koji vjeruje u snagu online obrazovanja. Zuhal, 20-godišnja Afganistanka čije je sveučilišno obrazovanje zaustavljeno zbog zabrane, osnovala je Vision Online University, virtualnu akademiju koja okuplja više od 150 nastavnika i preko 4.000 učenica iz cijelog Afganistana.

Sve rade volonterski, bez plaće, bez vanjskog financiranja i često s ograničenim pristupom internetu. 'Kada je zabrana obrazovanja stupila na snagu, bila sam potpuno slomljena. Nije bilo škola, sveučilišta, niti tečajeva', kaže Zuhal. 'Ali shvatila sam da depresija nije rješenje. Moram nešto napraviti za sebe i za druge djevojke.'

Danas i sama studira računalne znanosti na američkom online sveučilištu University of the People. I dalje se bori s troškovima interneta i tehničkim ograničenjima, ali ne odustaje. 'Imam cilj – podržati djevojke. Ako stanem, tisuće njih opet će pasti u očaj.'

Akademija nudi niz predmeta – od psihologije, stranih jezika i javnog govora, do njege, kuranskih studija i IT-a. Tako u zemlji gdje žene više ne smiju raditi, izlaziti bez muške pratnje i gdje im je zabranjeno pokazivati lice ili govoriti u javnosti, online prostor postao je posljednji bastion slobode i znanja.

