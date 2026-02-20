Trump: 'Naložit ću da počnu objavljivati dosjee vezane uz izvanzemaljce i NLO'

NAKON OPTUŽBI

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: ERIK S. LESSER
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da će naložiti saveznim agencijama da počnu objavljivati ​​vladine dosjee vezane uz izvanzemaljce i neidentificirane leteće objekte (NLO), ustvrdivši da postoji snažan interes javnosti za te teme

U objavi na društvenim mrežama, Trump je rekao da će naložiti šefu Pentagona Peteu Hegsethu i drugim agencijama da objave informacije, nazivajući stvar "izuzetno zanimljivom i važnom".

Ranije tog dana, Trump je, bez pružanja dokaza, optužio bivšeg predsjednika Baracka Obamu za nepropisno otkrivanje povjerljivih informacija kada je javno raspravljao o izvanzemaljcima, rekavši da je Obama "napravio veliku pogrešku". "Izvadio je to iz povjerljivih informacija... Ne bi trebao to raditi", rekao je Trump novinarima dok je putovao u Georgiju.

Tijekom intervjua s voditeljem podcasta Brianom Tylerom Cohenom koji je objavljen u subotu, Obamu su pitali jesu li izvanzemaljci stvarni.

„Oni su stvarni, ali ih nisam vidio i ne drže se u... Zoni 51. Nema podzemnog objekta osim ako ne postoji ta ogromna zavjera koju su sakrili od predsjednika Sjedinjenih Država“, rekao je Obama. Zona 51 je tajni objekt Zračnih snaga u Nevadi za koji teoretičari zavjere nagađaju da sadrži tijela izvanzemaljaca i srušeni svemirski brod.

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: EPA / Autor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Arhiva CIA-e objavljena 2013. godine navodi da je to bila testna lokacija za tajne špijunske avione. U Obaminim izjavama nije bilo naznaka da je bivši predsjednik objavio povjerljive informacije. Obamin ured nije odgovorio na zahtjev za komentar.

„Tijekom svog predsjedništva nisam vidio nikakve dokaze da su izvanzemaljci stupili u kontakt s nama. Stvarno!“, rekao je Obama u objavi na Instagramu u nedjelju.

Donald Trump i Barack Obama, arhiva
Donald Trump i Barack Obama, arhiva Izvor: EPA / Autor: MICHAEL REYNOLDS

U objavi je Obama objasnio svoje uvjerenje da izvanzemaljci postoje rekavši da su statističke vjerojatnosti života izvan Zemlje visoke jer je svemir toliko ogroman. Dodao je da su šanse da izvanzemaljski život posjeti Zemlju male s obzirom na udaljenost. Nakon svojih komentara o Obami, Trump je dodao da nije vidio dokaze da izvanzemaljci postoje, rekavši: "Ne znam jesu li stvarni ili ne."

Posljednjih godina Pentagon je istraživao izvješća o NLO-ima, a visoki vojni čelnici rekli su 2022. da nisu pronašli dokaze koji bi sugerirali da su izvanzemaljci posjetili Zemlju ili da su se njihove letjelice ovdje srušile. Izvješće Pentagona iz 2024. navodi da istrage američke vlade od kraja Drugog svjetskog rata nisu pronašle dokaze o izvanzemaljskoj tehnologiji te da su većina viđenja NLO-a bila pogrešno identificirani obični objekti i pojave.

Web stranica Nacionalne uprave za arhive i evidenciju kaže da ima zapise vezane uz NLO-e u brojnim zbirkama.

