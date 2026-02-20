Trump: 'Naložit ću da počnu objavljivati dosjee vezane uz izvanzemaljce i NLO'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da će naložiti saveznim agencijama da počnu objavljivati ​​vladine dosjee vezane uz izvanzemaljce i neidentificirane leteće objekte (NLO), ustvrdivši da postoji snažan interes javnosti za te teme

U objavi na društvenim mrežama, Trump je rekao da će naložiti šefu Pentagona Peteu Hegsethu i drugim agencijama da objave informacije, nazivajući stvar "izuzetno zanimljivom i važnom".

Ranije tog dana, Trump je, bez pružanja dokaza, optužio bivšeg predsjednika Baracka Obamu za nepropisno otkrivanje povjerljivih informacija kada je javno raspravljao o izvanzemaljcima, rekavši da je Obama "napravio veliku pogrešku". "Izvadio je to iz povjerljivih informacija... Ne bi trebao to raditi", rekao je Trump novinarima dok je putovao u Georgiju. Tijekom intervjua s voditeljem podcasta Brianom Tylerom Cohenom koji je objavljen u subotu, Obamu su pitali jesu li izvanzemaljci stvarni. „Oni su stvarni, ali ih nisam vidio i ne drže se u... Zoni 51. Nema podzemnog objekta osim ako ne postoji ta ogromna zavjera koju su sakrili od predsjednika Sjedinjenih Država“, rekao je Obama. Zona 51 je tajni objekt Zračnih snaga u Nevadi za koji teoretičari zavjere nagađaju da sadrži tijela izvanzemaljaca i srušeni svemirski brod.

Arhiva CIA-e objavljena 2013. godine navodi da je to bila testna lokacija za tajne špijunske avione. U Obaminim izjavama nije bilo naznaka da je bivši predsjednik objavio povjerljive informacije. Obamin ured nije odgovorio na zahtjev za komentar. „Tijekom svog predsjedništva nisam vidio nikakve dokaze da su izvanzemaljci stupili u kontakt s nama. Stvarno!“, rekao je Obama u objavi na Instagramu u nedjelju.