Stara ideja u novom ratu: Rusima hitno treba zamjena za Starlink, evo u čemu traže spas

Rusija razvija novi sustav komunikacije temeljen na balonima velikih visina kojima pokušava nadoknaditi gubitak pristupa satelitskoj mreži Starlink, ključnom alatu za prijenos podataka na suvremenom bojištu. Ruske snage sve teže održavaju stabilnu komunikaciju dok ukrajinska vojska koristi to da bi usporila njihove operacije i ostvarila taktičke pomake na pojedinim dijelovima fronta

Uvođenje Starlinka u rat u Ukrajini dramatično je promijenilo način vođenja sukoba. Taj je sustav omogućio širokopojasnu i relativno sigurnu komunikaciju gotovo bilo gdje, koristeći prijenosne terminale. Iako je SpaceX Elona Muska svoju mrežu prvotno stavio na raspolaganje Ukrajini, ruske snage s vremenom su ga također počele koristiti. >>Više pročitajte OVDJE<< No početkom ovog mjeseca SpaceX je uveo popis verificiranih korisnika, čime je ruski pristup u velikoj mjeri ograničen, što je, prema vojnim izvorima, izazvalo ozbiljne poremećaje u komunikaciji na terenu.

Balon na 20 kilometara visine Kao odgovor na taj problem, ruska Zaklada za napredna istraživanja (FFAS) razvija projekt Barrage-1, visokoleteći balon koji bi trebao služiti kao platforma za prijenos podataka. Prema navodima organizacije, sustav može nositi do 100 kilograma opreme na visini do 20 kilometara. Među planiranim teretima nalazi se i oprema za tzv. 5G NTN komunikaciju, tehnologiju koja omogućuje prijenos podataka bez klasične zemaljske infrastrukture. Testiranja takvog sustava najavljena su u skoroj budućnosti. Iako Barrage-1 ne može dosegnuti orbitu satelita Starlinka, koji djeluju stotinama kilometara iznad Zemlje, mogao bi poslužiti kao lokalna pristupna točka za brz prijenos podataka vojnim postrojbama na tlu. Za razliku od satelitske konstelacije, sastavljene od tisuća međusobno povezanih satelita, balon bi se kretao pomoću pneumatskog sustava balasta koji mijenja visinu leta da bi iskoristio zračne struje i zadržao se iznad željenog područja. Prema FFAS-u, takva platforma može manevrirati dovoljno precizno da ostane iznad određene zone ili prati unaprijed zadanu putanju, iako je projekt još u ranoj fazi razvoja.

🇷🇺🛰 War challenges create new demands - Barrage 1

Is Barrage 1 a counterpart to Starlink? Essentially yes, but the concept is a bit different.

The project is being developed jointly by Aerodrommash and MSTU-Moscow State Technical University.

Djelomična zamjena, ali ne i konkurencija Starlinku Stručnjaci upozoravaju da Barrage-1, čak i ako bude uspješan, neće moći zamijeniti Starlinkovu globalnu pokrivenost. Ipak, mreža više balona povezanih u zajednički sustav mogla bi osigurati komunikaciju na širem području i ublažiti ograničenja pojedinačne platforme. Ukrajinski stručnjak za obrambene tehnologije i elektroničko ratovanje Serhij Flash Beskrestnov smatra da taj koncept ima određeni potencijal. Prema njegovim riječima, riječ je o znatno jeftinijoj alternativi skupim satelitskim sustavima, a odašiljači postavljeni na visini od 20 kilometara mogli bi omogućiti internetsku vezu na velikim područjima, na kojima nije moguće graditi zemaljsku infrastrukturu. Istodobno upozorava da bi takvi baloni mogli postati relativno lake mete. Sustavi protuzračne obrane kao što je S-300 tehnički mogu djelovati na ciljeve na tim visinama, premda je uništavanje objekta s malim radarskim odrazom znatno složeniji zadatak. Baloni bi također mogli biti ranjivi na napade dronovima ili elektroničko ometanje jer emitiraju signale koje je moguće detektirati. Stara ideja u novom ratu Korištenje balona kao komunikacijskih čvorova nije nova ideja. Slični koncepti razmatrani su desetljećima, a američka vojska i danas istražuje njihovu primjenu za prijenos komunikacijskih signala ili privremenu zamjenu mobilnih mreža nakon prirodnih katastrofa. No ruski interes za takva rješenja izravno je povezan s problemima koje je izazvalo ograničenje pristupa Starlinku. Prema vojnim analitičarima, gubitak tog sustava pogodio je sve, od zapovjedno-kontrolnih struktura do osnovne razmjene podataka među postrojbama. Utjecaj se osjetio i u operacijama s bespilotnim letjelicama te kopnenim robotskim vozilima, od kojih su neka navodno koristila Starlink za upravljanje. Australski umirovljeni general Mick Ryan ističe da su ruske logističke jedinice zbog toga bile prisiljene vratiti se klasičnim vozilima s posadom, znatno ranjivijima na napade dronovima. Ukrajinski vojni izvori tvrde da je gubitak pristupa Starlinkovoj mreži privremeno usporio ruske ofenzive i povećao gubitke, a i ruski izvori na Telegramu priznali su ozbiljne probleme u komunikaciji na bojištu.