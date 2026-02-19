Ruski blogeri: Sad je sve jasno, Putinov vojni vrh se osramotio

Rusko vojno vodstvo suočilo se s valom podsmijeha i bijesnih reakcija nakon što je pokušalo umanjiti važnost gubitka pristupa američkom satelitskom sustavu Starlink na bojištu. Dok dužnosnici tvrde da prekid satelitske veze nije utjecao na operacije, vojni blogeri i komentatori otvoreno dovode u pitanje takve tvrdnje
Nakon izvješća da su ruske postrojbe izgubile vezu sa zapadnom komunikacijskom tehnologijom Starlink, glasnogovornik ruske vojske Valerij Tiškov ustvrdio je da su pojedine jedinice koristile 'neprijateljsku komunikacijsku opremu' isključivo da bi zavarale protivnika.
Sličnu poruku poslao je i zamjenik ruskog ministra obrane Aleksej Krivoručko, navodeći da su Starlinkovi terminali u posjedu Rusa već dva tjedna izvan funkcije, ali da to, prema njegovim riječima, nije utjecalo ni na intenzitet ni na učinkovitost bespilotnih sustava, piše BR24.
Takve tvrdnje dolaze nakon što su The Wall Street Journal i američki Institut za proučavanje rata objavili da su ukrajinske snage navodno iskoristile prekid komunikacije u ruskoj vojsci za teritorijalne dobitke i protunapade.
Vojni blogeri sarkastični: 'Neprijatelj je očito zbunjen'
Reakcije na službena objašnjenja bile su burne, osobito među ruskim vojnim blogerima na Telegramu. Jedan od kanala, poznat po podršci ratu u Ukrajini, objavio je da su kontaktirali s više jedinica na bojištu te da su reakcije bile 'različite, ali da se najčešće čuo smijeh'.
Utjecajni bloger Jurij Podoljak, koji ima milijune pratitelja, ironično je poručio da je sada 'sve jasno': glavni cilj bio je zbuniti neprijatelja, pa je zato Starlink i korišten na frontu. Sarkastično je dodao da je, 'iz nekog razloga', tijekom svojih posjeta uvijek nailazio upravo na te 'pojedinačne jedinice' koje su koristile Starlink.
Sličan ton imao je i bloger Oleg Sarov, napisavši da je 'napokon stigla službena izjava' koja je 'otklonila sve sumnje', aludirajući pritom na izjavu ministra obrane Andreja Belousova da su 'pogreške dopuštene, ali laži nisu'.
'Bez komunikacije, bez očiju'
Kritičari tvrde da je situacija na terenu daleko ozbiljnija nego što to prikazuju ruski dužnosnici. Prema njihovim riječima, Starlinkove antene koristile su se naširoko na prvoj crti jer su bile relativno jednostavne za prikrivanje i pružale su stabilnu vezu. Sada su vojnici, tvrde vojni blogeri, prisiljeni koristiti nestabilnije i opasnije alternative.
Neki su podsjetili i na slučaj bivšeg šefa komunikacija ruskih oružanih snaga, osuđenog na zatvorsku kaznu zbog korupcije povezane s nabavom komunikacijske opreme, implicirajući da problemi u sustavu nisu novi.
Jedan od ogorčenih komentatora napisao je da su ruski vojnici, na kraju četvrte godine rata, 'bez komunikacije, bez očiju'. Spomenuo je i područje oko Pokrovska, ističući da je, nakon razgovora sa snagama na terenu, teško suzdržati se od psovki zbog, kako tvrdi, dugotrajnih problema i improvizacija.