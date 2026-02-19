Ruski blogeri: Sad je sve jasno, Putinov vojni vrh se osramotio

Rusko vojno vodstvo suočilo se s valom podsmijeha i bijesnih reakcija nakon što je pokušalo umanjiti važnost gubitka pristupa američkom satelitskom sustavu Starlink na bojištu. Dok dužnosnici tvrde da prekid satelitske veze nije utjecao na operacije, vojni blogeri i komentatori otvoreno dovode u pitanje takve tvrdnje

Nakon izvješća da su ruske postrojbe izgubile vezu sa zapadnom komunikacijskom tehnologijom Starlink, glasnogovornik ruske vojske Valerij Tiškov ustvrdio je da su pojedine jedinice koristile 'neprijateljsku komunikacijsku opremu' isključivo da bi zavarale protivnika. Sličnu poruku poslao je i zamjenik ruskog ministra obrane Aleksej Krivoručko, navodeći da su Starlinkovi terminali u posjedu Rusa već dva tjedna izvan funkcije, ali da to, prema njegovim riječima, nije utjecalo ni na intenzitet ni na učinkovitost bespilotnih sustava, piše BR24.

Takve tvrdnje dolaze nakon što su The Wall Street Journal i američki Institut za proučavanje rata objavili da su ukrajinske snage navodno iskoristile prekid komunikacije u ruskoj vojsci za teritorijalne dobitke i protunapade. Vojni blogeri sarkastični: 'Neprijatelj je očito zbunjen' Reakcije na službena objašnjenja bile su burne, osobito među ruskim vojnim blogerima na Telegramu. Jedan od kanala, poznat po podršci ratu u Ukrajini, objavio je da su kontaktirali s više jedinica na bojištu te da su reakcije bile 'različite, ali da se najčešće čuo smijeh'. VIDEO Hrvatska bi mogla postati legitimna meta

