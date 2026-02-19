Plenković održao govor na samitu u Indiji pa nahvalio pojedine domaće tvrtke

Zbog široke dostupnosti suvremenih tehnologija poput pametnih telefona i umjetne inteligencije, sve je teže razlikovati činjenice od manipulacija, rekao je u četvrtak na samitu AI Impact u New Delhiju hrvatski premijer Andrej Plenković, dodajući da to predstavlja rizik za demokratska društva

'S više od šest milijardi pametnih telefona u svijetu, bilo tko može neposredno prenositi informacije globalnoj publici, zbog čega je granica između činjenica, mišljenja i manipulacija sve nejasnija', kazao je Plenković u svom govoru na samitu. Plenković je rekao da je umjetna inteligencija sada sposobna generirati toliko uvjerljive sadržaje, da je teško razlikovati istinu od izmišljotina. Tehnologiju je nazvao velikim iskorakom s ogromnim potencijalom, ali upozorio da sa sobom nosi i ozbiljne rizike nađe li se u pogrešnim rukama.

'Demokracija počiva ne na vladavini najučenijih, već prosudbi većine, a ta većina ostaje slobodna samo ako je razumno dobro informirana. U protivnom, sloboda izbora bi mogla postati sloboda zabluda', poručio je Plenković. Dodao je da AI jača naše sposobnosti da transformiramo zdravstvo, obrazovanje, poslovanje, javne usluge i dokolicu te da je Europa odabrala karakterističan pristup prema njoj, gdje su u središtu čovjek, temeljna prava, transparentnost i odgovornost. 'Hrvatska vjeruje da su digitalna infrastruktura i upravljanje podacima pitanja suvereniteta i otpornosti, ne samo tehnologije', rekao je premijer, dodajući da će digitalna transformacija biti 'središnji nacionalni prioritet' u narednim godinama.