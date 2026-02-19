Stručnjaci uvjereni: Brojni asteroidi i meteoriti nose sastojke za nastanak života na Zemlji

Neke hipoteze tvrde da je život nastao isključivo na Zemlji , možda potaknut vulkanskim munjama u ranoj atmosferi. Druge, poput teorije panspermije, sugeriraju da su asteroidi bogati mikroorganizmima donijeli život iz svemira, pokrenuvši proces koji traje oko 4,2 milijarde godina .

Jedno od najvećih pitanja u znanosti i danas je vezano uz nastanak život na Zemlji. Znanstvene teorije slažu se da su za ključne biološke procese, poput stvaranja ATP-a ili DNK, morali postojati određeni kemijski spojevi.

Treći pristup kombinira te ideje: asteroidi su možda dostavili ključne kemijske 'početne skupove' potrebne za rane metaboličke procese, poput onih kod metanogena (proizvođača metana) i acetogena (proizvođača acetata). Nedavne studije čak sugeriraju da je posljednji univerzalni zajednički predak života, LUCA, vjerojatno bio acetogen.

U novoj studiji, objavljenoj u časopisu Communications Chemistry, istraživačica Theresa Fisher sa Sveučilišta u Arizoni i koautor Regis Ferriere analizirali su kemijski sastav uzoraka s asteroida i meteorita da bi utvrdili sadrže li takve početne skupove. Cilj je bio utvrditi koliko minimalan skup spojeva može omogućiti funkcioniranje organizma, poput sjemena iz kojeg se razvija stablo.

Podaci su prikupljeni iz uzoraka s asteroida Bennu (posjećenog u NASA-inoj misiji OSIRIS-REx), Ryugu i Itokawa, kao i iz meteorita Murchison i Murray.

Kao referentni zemaljski organizam korištena je bakterija Desulforudis audaxviator, otkrivena 2,8 kilometara ispod površine Zemlje u južnoafričkom rudniku zlata. Ona preživljava izolirano, bez oslanjanja na druge organizme, koristeći kemijske spojeve dostupne u svojoj okolini, što je čini idealnim modelom za proučavanje minimalnih metaboličkih zahtjeva.

Studija je pokazala da asteroid Bennu i meteorit Murchison sadrže gotovo svih 66 identificiranih ključnih spojeva, uključujući d-riboze i adenine potrebne za stvaranje ATP-a. Ostali uzorci nisu sadržavali sve potrebne supstrate za podršku drevnim metanogenim i acetogenim organizmima.

Rezultati sugeriraju da su meteoriti i asteroidi mogli donijeti temeljne molekule za rani metabolizam na Zemlji. Posebno su zanimljivi asteroidi tipa B, poput Bennua, bogati organskim materijalom. Neki znanstvenici također ukazuju na tijela poput patuljastog planeta Ceres, koji bi mogao imati podzemne oceane, što otvara mogućnost da Zemlja nije jedino mjesto u Sunčevu sustavu s potencijalom za metaboličku aktivnost.