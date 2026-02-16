Arheolozi pronašli drevnu kost: Potječe od jednog od mitskih Hanibalovih ratnih slonova?

Kost stopala slona koju su arheolozi pronašli tijekom iskapanja na jugu Španjolske mogla bi biti dokaz da je postrojba ratnih slonova prošla kroz antičku Europu.

Prema navodima znanstvenika, to bi bio prvi konkretan dokaz o slavnoj postrojbi ratnih slonova kartaškog vojskovođe Hanibala. Prikazi Hanibalova rata protiv Rimljana dugo su upućivali na to da su slonovi korišteni u borbama, no za te tvrdnje dosad nije bilo čvrstih dokaza. Sada se čini da su njihovi koštani ostaci pronađeni na nalazištu iz željeznog doba u blizini Córdobe. 'Osim bjelokosti, otkriće ostataka slona u europskim arheološkim kontekstima iznimno je rijetko', navodi tim znanstvenika u radu objavljenom u časopisu Journal of Archaeological Science: Reports.

Hanibal, kojega se često smatra jednim od najuspješnijih vojskovođa klasičnog doba, poveo je vojsku iz moćnog imperijalnog grada Kartage, na području današnjeg Tunisa, u Europu u borbi za prevlast nad Sredozemljem. Smatra se da je iz Kartage preko Španjolske i Francuske krenuo prema Italiji te 218. godine prije Krista, tijekom Drugog punskog rata, prešao Alpe s 37 slonova. Pretpostavlja se da ostaci pronađeni u Španjolskoj potječu od životinje koja je uginula prije prelaska Alpa.

Hanibalovi ratni slonovi Izvor: Licencirane fotografije / Autor: BBC

Arheolozi, predvođeni profesorom Rafaelom M. Martínezom Sánchezom, pronašli su kost ispod urušenog zida na lokalitetu Colina de los Quemados. Riječ je o kosti u obliku kocke veličine oko 10 centimetara, čiju su starost procijenili metodom radiokarbonskog datiranja. Rezultati upućuju na to da potječe iz razdoblja Drugog punskog rata. Znanstvenici su kost usporedili s kostima današnjih slonova i stepskih mamuta kako bi utvrdili kojoj je vrsti pripadala.