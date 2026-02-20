Fascinantno: Laserom zapisani podaci u staklu mogli bi trajati tisućama godina

Znanstvenici su razvili novu metodu dugoročnog pohranjivanja podataka za koju tvrde da može trajati tisućama godina. Tehnologiju razvija Microsoft u sklopu Projecta Silica i riječ je o laserskom zapisivanju u staklo.

Potreba za trajnom pohranom podataka stalno raste, od osobnih fotografija i medicinske dokumentacije do znanstvenih istraživanja, državnih arhiva i kulturne baštine. Današnji sustavi dugoročne digitalne pohrane, uključujući podatkovne centre koji podržavaju cloud, oslanjaju se na magnetske trake i tvrde diskove ograničenog vijeka trajanja, što zahtijeva redovito presnimavanje podataka na nove medije.

Prema radu objavljenom u časopisu Nature, sustav funkcionira tako da podatke pretvara u skupine simbola, a zatim ih femtosekundni laser zapisuje kao mikroskopske deformacije, tzv. voksele, u staklu. U komadu stakla debljine dva milimetra moguće je tako stvoriti nekoliko stotina slojeva takvih zapisa.

Svaki voksel nastaje jednim laserskim impulsom, a podjelom lasera na četiri neovisne zrake moguće je zapisivati brzinom od 65,9 milijuna bitova u sekundi. Istraživači navode da su u komadu kvarcnog stakla površine 12 četvornih centimetara i debljine dva milimetra pohranili 4,84 terabajta podataka, količinu usporedivu s približno dva milijuna tiskanih knjiga.

Tim je razvio i metodu zapisivanja u borosilikatno staklo, materijal koji koristi brend Pyrex, a ono je jeftinije i dostupnije za industrijsku proizvodnju.