Generacija Z ne strahuje od AI-ja, već – preuzima kontrolu. Ovo je njihov plan na tržištu rada

Umjetna inteligencija sve više oblikuje tržište rada, a mladi u dvadesetima, koji upravo stupaju u svijet rada, sve češće osjećaju da ih je dočekala s otvorenim algoritamskim škarama. Prema novom istraživanju platforme za zapošljavanje Zety, čak 72 posto pripadnika generacije Z vjeruje da će AI tijekom sljedećih pet godina ozbiljno smanjiti broj početnih korporativnih radnih mjesta, gurajući ih prema manualnim, odnosno 'blue collar' poslovima kako bi ostali relevantni na tržištu rada. Stoga sigurnost traže u obrtničkim zanimanjima i fizičkim poslovima
'Zovem taj zaokret 'AIxiety Pivot' (Alksiozni zaokret) – pokret u kojem mladi proaktivno mijenjaju smjer karijere zbog nesigurnosti i straha koje donosi AI', objasnila je Jasmine Escalera, karijerna stručnjakinja iz Zetyja za HR Drive, prenosi New York Post.
U anketi provedenoj na više od tisuću zaposlenih iz generacije Z u SAD-u, 65 posto ispitanika izrazilo je zabrinutost da ih fakultetska diploma neće zaštititi od automatizacije, dok 18 posto nema gotovo nikakvo povjerenje da će njihova trenutačna karijera opstati u sljedećem desetljeću.
Međutim, umjesto da paničare, mnogi iz generacije Z odlučuju preuzeti kontrolu; 43 posto njih je prilagodilo svoje karijerne planove zbog AI-a, 40 posto uči nove vještine ili stječe certifikate, a 29 posto razmatra potpuni zaokret i promjenu industrije.
'Više mladih diplomiranih stručnjaka okreće se zanatskim poslovima, i to s dobrim razlogom', kaže Stacie Haller iz Resume Buildera. 'To su poslovi koje je teško automatizirati, a mnogi su diplomci shvatili da ih njihova diploma ne vodi do željenog posla u struci.'
Što AI (još) ne može zamijeniti?
Prema rezultatima istraživanja, 53 posto ispitanika vjeruje da su fizički i zanatski poslovi, poput građevine i vodoinstalacija, otporniji na AI, 47 posto smatra da su profesije usmjerene na ljude, poput zdravstva, obrazovanja i socijalnog rada, relativno sigurne.
Tek 12 posto vidi administrativna i operativna zanimanja (financije, HR, koordinacija projekata) kao dugoročno otporna na 'tech izumiranje'.
Iako se generacija Z često percipira kao pasivna ili apolitična, ovo istraživanje sugerira suprotno; suočeni s izazovima koje nameće AI revolucija, mladi aktivno traže izlaz iz digitalne nesigurnosti, ne čekajući da im ga netko ponudi. 'Zanimanje za zanatske i praktične karijere zapravo je potraga za svrhom, sigurnošću i većim osjećajem kontrole u AI svijetu', kaže Escalera.
Podsjetimo, nedavno je procurio Microsoftov interni popis 40 zanimanja koja se najviše preklapaju s mogućnostima generativne umjetne inteligencije. Postao je viralan i pokrenuo val zabrinutosti među zaposlenima diljem svijeta. Povjesničari, prevoditelji, novinari, ali i prodajni predstavnici visoko su na ljestvici zanimanja za koja bi AI mogao preuzeti ključne zadatke. >>Više pročitajte OVDJE<<