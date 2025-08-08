Generacija Z ne strahuje od AI-ja, već – preuzima kontrolu. Ovo je njihov plan na tržištu rada

'Zovem taj zaokret 'AIxiety Pivot' (Alksiozni zaokret) – pokret u kojem mladi proaktivno mijenjaju smjer karijere zbog nesigurnosti i straha koje donosi AI', objasnila je Jasmine Escalera, karijerna stručnjakinja iz Zetyja za HR Drive, prenosi New York Post.

U anketi provedenoj na više od tisuću zaposlenih iz generacije Z u SAD-u, 65 posto ispitanika izrazilo je zabrinutost da ih fakultetska diploma neće zaštititi od automatizacije, dok 18 posto nema gotovo nikakvo povjerenje da će njihova trenutačna karijera opstati u sljedećem desetljeću.

Međutim, umjesto da paničare, mnogi iz generacije Z odlučuju preuzeti kontrolu; 43 posto njih je prilagodilo svoje karijerne planove zbog AI-a, 40 posto uči nove vještine ili stječe certifikate, a 29 posto razmatra potpuni zaokret i promjenu industrije.

'Više mladih diplomiranih stručnjaka okreće se zanatskim poslovima, i to s dobrim razlogom', kaže Stacie Haller iz Resume Buildera. 'To su poslovi koje je teško automatizirati, a mnogi su diplomci shvatili da ih njihova diploma ne vodi do željenog posla u struci.'