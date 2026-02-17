Posjetili smo dva kultna stadiona u Njemačkoj i uvjerili se zašto se o njima toliko priča

Svakom nogometnom zaljubljeniku san je posjetiti neke od kultnih europskih stadiona, a među njih svakako spadaju onaj u Dortmundu i Hamburgu.

Prošlog tjedna su se na sjeveru njemačke u razmaku od tri dana igrale dvije velike utakmice. Borussia iz Dortmunda je u 8. kolu Lige prvaka na legendarnom Signal Iduna Parku ugostila milanski Inter, a u subotu su u Hamburgu u derbiju 20. kola Bundeslige igrali velikani HSV i Bayern. Dortmundska Borussia je jedan od omiljenijih europskih klubova, što zbog sjajnog načina poslovanja koje se temelji na razvoju mladih igrača, što zbog svojih navijača. Signal Iduna Park, poznatiji kao kultni Westfalenstadion, može primiti 81.365 gledatelja, a njih više od 50.000 ima godišnje ulaznice za koje se na listama čeka i po 20 godina. Dortmund je nekad bio tipični rudarski i industrijski grad u pokrajini Ruhr, ali zadnjih desetljeća transformirao se u moderno gradsko središte, s bogatom kulturnom ponudom. No, nogomet je i dalje najveći zaštitni znak Dortmunda, a Borussijine žuto-crne boje vide se na svakom koraku. Budući da na dan utakmice nismo imali previše vremena, a htjeli smo malo razgledavati pa nešto i naučiti, iskoristili smo Gemini na Samsungu Galaxy S25 Ultra za prijedloge što da posjetimo, gdje da ručamo i kako da najlakše dođemo do stadiona.

Gemini nam je sugerirao posjet Deutsches Fussballmuseumu, muzeju posvećenom povijesti njemačke reprezentacije, ali i nogometa u Njemačkoj općenito. U njemu su izloženi svi pehari svjetskih i europskih prvaka koje je njemački nogometni savez dobio u trajno vlasništvo.

Veliki dio muzeja je u renovaciji, ali aktualni postav bio je i više nego dovoljan za svakog nogometnog fanatika. Jedan dio muzeja posvećen je legendarnom njemačkom igraču Klausu Fischeru, poznatom po brojnim golovima 'škaricama'. Jedan takav zabio je 1977. godine i taj gol bio je proglašen prvo njemačkim golom godine, onda i desetljeća, a na kraju i stoljeća. Svaki posjetitelj mogao je na posebno dizajniranom panou rekreirati Fischerov gol što smo napravili i mi. Koristeći fascinantni Generative edit na Samsungu Galaxy S25 Ultra izbrisali smo dijelove panoa koji su nas pridržavali i na trenutak smo sami na trenutak postali Klaus Fischer!

Došao je red na odlazak na Signal Iduna Park, koji u noćnom izdanju u bojama Borussije i Lige prvaka izgleda spektakularno. Kraj njega se nalazi ogroman Borussijin fan shop u kojem je tolika gužva da vam je odmah jasno zašto su njemački klubovi toliko bogati.

Atmosfera na stadionu je sjajna. Jedan od glavnih značajki Borussije i njezinih navijača je tzv. 'žuti zid', golema južna tribina stadiona koja je rezervirana samo za najžešće navijače. Do početka utakmice zabavljali smo se kamerom od 200 megapiksela i nevjerojatnim zoomom pomoću kojeg smo pratili kako se zaigrava hrvatski reprezentativac Petar Sučić koji igra za Inter. Sljedeća postaja bio je Hamburg u kojem dominiraju dva kluba; St. Pauli i HSV, ali je HSV kudikamo uspješniji i poznatiji. Europski prvak iz 1983. te šesterostruki prvak Njemačke zadnjih godina može nije uspješan kao nekad, ali je i dalje - velik. HSV je duša grada Hamburga, jednog od najvećih i najljepših njemačkih gradova koji uz nogomet nudi baš sve što čovjeku padne na pamet. Za obilazak svih znamenitosti u gradu potrebno vam je nekoliko dana, a mi smo Gemini pitali koje povijesne znamenitosti su najbliže. Tako smo posjetili bunker u Feldstrasseu, golemu 40 metara visoku i 50 metara široku betonsku građevinu koja je služila za protuzračnu obranu tijekom Drugog svjetskog rata. Danas se koristi za razne društveno-kulturne sadržaje, a na vrhu je izgrađen novi hotel okružen visećim vrtovima.

Vidjeli smo i katedralu Sv. Petra koja je potpuno uništena u savezničkom bombardiranju 1943. godine, ali su je Nijemci ostavili takvu kakva jest kao spomenik svim žrtvama rata i opomenu da se tako nešto više nikad ne smije dogoditi. U četvrti Reeperbahn nalazi se i Indra, legendarni klub u kojem su Beatlesi 1960. godine održali 48 koncerata u dva mjeseca. Bio je to prvi izlet izvan Engleske najvažnijeg rock sastava u povijesti, a više o Indri saznali smo koristeći Samsungovu funkciju 'Circle to search'. Jednostavno smo olovkom zaokružili pojam koji smo željeli pretražiti i Galaxy S25 Ultra nam je servirao sve informacije. Došlo je vrijeme i za odlazak na Volksparkstadion, dom HSV-a koji je, kao i u Dortmundu, bio potpuno rasprodan. Zahvaljujući bateriji koja na Galaxyju S25 Ultra traje cijeli dan napravili smo uspomene za cijeli život i uživali u nevjerojatnoj atmosferi koji su stvorili navijači HSV-a. HSV je do 2018. godine bio jedini njemački prvoligaš koji nikad nije ispao iz prve lige. No, taj nevjerojatan niz stao je nakon jedne loše sezone i prošlog ljeta HSV se uspio vratiti među njemačku elitu.

Iako su rezultati bili loši, nikad nije izgubio podršku svojih vjernih navijača kojima je sjajno pariralo oko 3500 navijača Bayerna koji, ipak, nisu imali šanse protiv brojnijih domaćih navijača. Na povratku iz Njemačke stali smo u Regensburgu, prekrasnom srednjevjekovnom gradu u Bavarskoj čija povijest datira još iz doba Rimskog carstva. Povijest je u Regensburgu na svakom koraku, a najljepši je stari kameni most preko Dunava, jedan od najstarijih kamenih mostova u Europi.

Na sredini mosta naišli smo na zanimljivi kipić za kojeg nismo znali što predstavlja, ali nam je i u ovom slučaj pomogao 'Circle to search'. Otkrili smo i nevjerojatnu povijest kamenog mosta za kojeg se veže i velika legenda. Ona kaže da su se lokalni zidar i njegov šegrt natjecali tko će prije izgraditi katedralu, a tko most. Zidar majstor počeo je jako napredovati s izgradnjom katedrale pa je šegrt za pomoć zamolio vraga. On mu je obećao pomoći u zamjenu za tri duše koje prve prijeđu most. Šegrt je pristao te je uz vražju pomoć izgradio most prije nego što je majstor završio katedralu i vrag je nakon toga došao po svoje. No, lukavi šegrt je preko mosta prve poslao pijetla, kokoš i psa i vragu ponudio njihove duše. Bijesan jer ga je šegrt nasamario, vrag je odlučio srušiti most, ali je on bio toliko dobro napravljen da je odolio svim vražjim nasrtajima. Upravo zato je, kako tvrdi legenda, i danas ovaj divni most preko Dunava iskrivljen.