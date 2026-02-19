Hoće li AI 'oteti' poslove ljudima? Altman kaže da je pravo pitanje nešto drugo

Izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman izjavio je na AI Impact Summitu u New Delhiju da će umjetna inteligencija značajno promijeniti način rada i tržište zaposlenja, no da tehnološke promjene kroz povijest pokazuju kako se društva uvijek prilagode

Govoreći o sve većoj računalnoj snazi koja pokreće razvoj umjetne inteligencije, Altman je upozorio da će se ljudi u mnogim zadacima teško moći natjecati s modernim sustavima. 'U mnogim stvarima bit će vrlo teško nadmašiti GPU', rekao je, aludirajući na grafičke procesore koji danas pokreću napredne AI modele, prenosi India Today. No dodao je i kako postoje područja u kojima tehnologija i dalje ne može zamijeniti čovjeka, posebno kada je riječ o međuljudskim odnosima i razumijevanju drugih ljudi.

Altman je podsjetio da tehnološki napredak oduvijek mijenja poslove i način rada. 'Tehnologija uvijek ukida neke poslove, ali ljudi uvijek pronađu nove stvari kojima će se baviti', rekao je, dodajući da bi mnogi današnji poslovi ljudima prije nekoliko stoljeća izgledali neobično ili čak besmisleno. Prema njegovim riječima, moguće je da će i buduće generacije današnje društvo promatrati kao razdoblje u kojem su ljudi imali više vremena birati čime će se baviti. Umjetna inteligencija sve brže ulazi u poslovanje i automatizira dio administrativnih i intelektualnih poslova koji su se donedavno smatrali sigurnima od automatizacije. Indija pritom nastoji iskoristiti veliku bazu programera i rastuću digitalnu infrastrukturu kako bi postala jedno od globalnih središta razvoja umjetne inteligencije. Organizacijski propusti Suosnivač Microsofta Bill Gates u posljednji je trenutak otkazao najavljeno glavno predavanje na međunarodnom AI Impact Summitu jer se ponovno suočava s pitanjima o svojem odnosu s pokojnim financijašem Jeffreyjem Epsteinom, osuđenim seksualnim prijestupnikom. Svoj dolazak na samit otkazao je i čelnik Nvidije Jensen Huang. >>Više pročitajte OVDJE<< Prvi veći indijski samit o umjetnoj inteligenciji je narušen organizacijskim propustima koji su šokirali sudionike zbog, kako su rekli, manjka planiranja indijske vlade. Izložbeni prostori su u četvrtak iznenadno zatvoreni za javnost što je dodatno razljutilo tvrtke koje su tamo postavile štandove i paviljone.