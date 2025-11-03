Insajderi najavljuju velike promjene za iPhone: Evo što donosi nova nadogradnja

Prisjeo vam je dizajn iOS-ovog Liquid Glassa? Uskoro ćete ga moći ukrotiti
Nakon brojnih pritužbi korisnika na novi Liquid Glass dizajn, Apple bi u sljedećoj nadogradnji mogao ponuditi kompromis. Prema informacijama Marka Gurmana s Bloomberga, tvrtka se priprema za objavu iOS-a 26.1, koji će uključivati prekidač za smanjenje Liquid Glass efekta.
Gurman navodi da bi ažuriranje moglo biti dostupno korisnicima već u danas, dok bi prva beta verzija iOS-a 26.2 za razvojne programere trebala stići dan kasnije, piše Engadget.
Liquid Glass je predstavljen na WWDC-u 2025 kao sljedeća velika vizualna promjena Appleova sučelja. No, korisnici su ubrzo izrazili nezadovoljstvo, ističući probleme s čitljivošću i usporenim animacijama. Kao odgovor, Apple je u četvrtoj beta verziji iOS-a 26.1 uveo opciju koja omogućuje zatamnjenje transparentnih elemenata.
Premda nova verzija ne donosi velike funkcionalne novosti, Gurman navodi da će iOS 26.1 biti stabilniji i pouzdaniji, s manjim brojem bugova. Uz novu opciju za prilagodbu Liquid Glass efekta, ažuriranje uključuje i osvježenu ikonu za Apple TV te dodatne popravke.
Prema dosadašnjem obrascu, očekuje se da će Apple uskoro također objaviti i macOS 26.1, kao i prvu beta verziju watchOS-a 26.2.