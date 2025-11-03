Insajderi najavljuju velike promjene za iPhone: Evo što donosi nova nadogradnja

Nakon brojnih pritužbi korisnika na novi Liquid Glass dizajn, Apple bi u sljedećoj nadogradnji mogao ponuditi kompromis. Prema informacijama Marka Gurmana s Bloomberga, tvrtka se priprema za objavu iOS-a 26.1, koji će uključivati prekidač za smanjenje Liquid Glass efekta.

Gurman navodi da bi ažuriranje moglo biti dostupno korisnicima već u danas, dok bi prva beta verzija iOS-a 26.2 za razvojne programere trebala stići dan kasnije, piše Engadget.