Apple označio iPhone 11 Pro kao 'vintage' uređaj. Evo što to znači

Tvrtka iz Cupertina poznata je po dugotrajnosti svog hardvera, no ni Appleovi uređaji ne dobivaju vječnu podršku. U trenutku kada više ne može jamčiti dostupnost servisnih dijelova, proizvodi prelaze u jednu od ove dvije kategorije.

Na Appleovim službenim stranicama navodi se jasna razlika. 'Vintage' znači da je prošlo više od pet godina otkako se proizvod prestao prodavati. 'Obsolete' znači da je prošlo sedam godina od prestanka prodaje.

Zastarjeli (obsolete) proizvodi više se uopće ne mogu servisirati, dok se za one označene kao vintage mogu i dalje servisirati Appleu i ovlaštenim servisima, ali uz ograničenu dostupnost dijelova. Dakle, oznaka vintage upozorenje je da se servisna podrška bliži kraju, piše 9to5mac.

Novi uređaji na 'vintage' popisu

Prema navodima MacRumorsa, na Appleov popis 'vintage' uređaja dodani su:

iPhone 11 Pro

Apple Watch Series 5

Intel MacBook Air 13

iPad Air 3 s mobilnom povezivošću

posljednja verzija iPhonea 8 Plus s 128 GB memorije

Najviše pažnje privlači iPhone 11 Pro, budući da se i dalje može ažurirati na najnoviji iOS 26. Riječ je, pritom, o najstarijem iPhoneu koji još uvijek podržava aktualnu verziju Appleova operativnog sustava.

Vlasnici iPhonea 11 Pro zasad mogu bez problema obaviti popravke u Appleovim servisima. No ulazak na 'vintage' listu znači da uređaj ima još najviše dvije godine prije nego što prijeđe u kategoriju 'obsolete', nakon čega službeni servis više neće biti moguć.