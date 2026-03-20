Ova promjena dolazi nakon godina kritika da su uređaji poput Amazon Echoa stagnirali, dok su moderni AI sustavi poput ChatGPT-a, Geminija i Claudea postali znatno napredniji u komunikaciji.

Amazon uvodi novu verziju svog glasovnog asistenta Alexa+ podprtu, pogodili ste, umjetnom inteligencijom. Umjesto kratkih i funkcionalnih odgovora, novi asistent može voditi razgovor, pratiti kontekst i davati proaktivnije odgovore.

A što misle korisnici? Stručnjaci očekuju različite reakcije, od nelagode do cijenjenja opuštenijeg stila komunikacije. Razlika je vidljiva u jednostavnim primjerima: umjesto kratkog odgovora o vremenu, Alexa+ nudi prirodniji i konverzacijski stil, bliži ljudskom razgovoru.

Pametni zvučnici posljednjih godina zaostaju za drugim AI tehnologijama. Konkurencija također pokušava modernizirati proizvode. Primjerice, Google Nest prelazi na integraciju s Gemini sustavom, iako hardver nije značajno ažuriran od 2021. Alexa+ predstavlja pokušaj da se Echo ponovno pozicionira kao relevantan uređaj u eri generativne umjetne inteligencije.

Nova usluga bit će dostupna putem pretplate ili besplatno za korisnike Amazon Prime. Time Amazon pokušava riješiti dugogodišnji problem: iako su Echo uređaji široko rasprostranjeni, nisu generirali očekivane prihode nakon kupnje. Uz to, naprednija komunikacija mogla bi omogućiti prikupljanje detaljnijih podataka o korisnicima, što otvara prostor za preciznije oglašavanje i dodatne izvore prihoda, piše BBC.