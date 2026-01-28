Amazon najavio novi krug otkaza. Zaposlenici su to doznali iz e-maila poslanog greškom

Zaposlenici odjela Amazon Web Services (AWS) u utorak su zaprimili poziv na sastanak s visokim rukovoditeljem zakazan za sljedeći dan. Sastanak je ubrzo otkazan, no poziv je sadržavao i nacrt internog e-maila u kojem se navodi da su zaposlenici u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Kostarici već obaviješteni o gubitku posla.

Poruku je potpisala Colleen Aubrey, viša potpredsjednica za primijenjena AI rješenja u AWS-u, a otkazi su u e-mailu interno označeni nazivom 'Project Dawn', prenosi Guardian.

'Promjene poput ovih teške su za sve. Odluke su teške i donose se promišljeno dok pozicioniramo organizaciju i AWS za budući uspjeh', napisala je Aubrey u poruci u koju su imali uvid brojni mediji, uključujući Reuters i Bloomberg. U e-mailu se spominje i zasebna poruka šefa Amazonova odjela za ljudske resurse, no čini se da nikada nije poslana.