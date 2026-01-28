Amazon najavio novi krug otkaza. Zaposlenici su to doznali iz e-maila poslanog greškom

Amazon je zaposlenicima otkrio novi krug globalnih otkaza, i to putem e-maila koji je, prema svemu sudeći, poslan greškom
Zaposlenici odjela Amazon Web Services (AWS) u utorak su zaprimili poziv na sastanak s visokim rukovoditeljem zakazan za sljedeći dan. Sastanak je ubrzo otkazan, no poziv je sadržavao i nacrt internog e-maila u kojem se navodi da su zaposlenici u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Kostarici već obaviješteni o gubitku posla.
Poruku je potpisala Colleen Aubrey, viša potpredsjednica za primijenjena AI rješenja u AWS-u, a otkazi su u e-mailu interno označeni nazivom 'Project Dawn', prenosi Guardian.
'Promjene poput ovih teške su za sve. Odluke su teške i donose se promišljeno dok pozicioniramo organizaciju i AWS za budući uspjeh', napisala je Aubrey u poruci u koju su imali uvid brojni mediji, uključujući Reuters i Bloomberg. U e-mailu se spominje i zasebna poruka šefa Amazonova odjela za ljudske resurse, no čini se da nikada nije poslana.
Amazon je još u listopadu najavio ukidanje 14.000 korporativnih radnih mjesta, a proteklih dana više je medija izvijestilo da tvrtka planira drugi krug otkaza, iako to zasad nije službeno potvrdila.
Interni izvori navode da bi novi rezovi najviše mogli pogoditi cloud odjel AWS i maloprodajne operacije, ključne dijelove poslovanja.
Rezanje troškova nakon pandemijskog zapošljavanja
Amazon već dulje pokušava smanjiti troškove i racionalizirati poslovanje nakon agresivnog zapošljavanja tijekom pandemije, kada je snažno povećao broj zaposlenih da bi odgovorio na rast online kupovine. Tvrtka danas zapošljava oko 1,5 milijuna ljudi diljem svijeta, što je čini jednim od najvećih privatnih poslodavaca na svijetu.
Izvršni direktor Amazona Andy Jassy ranije je upozorio da bi umjetna inteligencija u nadolazećim godinama mogla zamijeniti dio uredskih administrativnih poslova, povećavajući pritisak na 'bijele ovratnike' u kompaniji. Amazon se zasad nije očitovao na upite medija o novim otkazima.
UPS je nedavno objavio da će ove godine ukinuti do 30.000 radnih mjesta, nadovezujući se na prošlogodišnje rezove, jer se fokusira na profitabilnije pošiljke. UPS istodobno nastoji smanjiti broj isporuka za Amazon, svog najvećeg klijenta, ali i sve ozbiljnijeg konkurenta u dostavi. Iz UPS-a su poslovanje s Amazonom ranije opisali kao 'iznimno štetno za profitne marže'.