Amazon pregovara o ulaganju većem od 10 milijardi dolara u OpenAI, objavio je The Information, što bi bila najnovija u nizu financijskih injekcija u tvrtku koja stoji iza ChatGPT-ja. Ako se dogovor zaključi, vrijednost OpenAI-a mogla bi porasti iznad 500 milijardi dolara
Amazon, globalni maloprodajni i tehnološki div te najveći pružatelj podatkovnih centara na svijetu, ulaganjem bi pomogao OpenAI-u da podmiri ogromne troškove najma računalnih kapaciteta u oblaku, uključujući one koje plaća njemu samom.
OpenAI je prošlog mjeseca najavio da planira idućih sedam godina potrošiti 38 milijardi dolara na kapacitete Amazon Web Servicesa. Prema istom izvoru, planira koristiti Amazonove čipove Trainium – konkurenciju Nvidijinim i Googleovim akceleratorima – dok bi Amazonov kapital mogao potaknuti novu rundu ulaganja drugih investitora.
Stvarni razmjeri potrošnje još su veći: OpenAI je preuzeo obavezu ulaganja 1,4 bilijuna dolara u računalnu infrastrukturu u idućih osam godina, što je golemo u odnosu na procijenjeni godišnji prihod od 13 milijardi dolara. Zbog toga tvrtka agresivno traži kapital, a svoj glavni poslovni model pretvorila je u profitnu korporaciju. Najveći investitor, Microsoft, već drži otprilike 27 posto udjela nakon ulaganja koje je OpenAI procijenilo na 500 milijardi dolara.
OpenAI razmatra i izlazak na burzu, što bi ga potencijalno moglo procijeniti i do bilijun dolara, prenosi Reuters.
Ove godine već je zaključio niz velikih sporazuma: Oracle ulaže 300 milijardi dolara u izgradnju podatkovnih centara u SAD-u, a koje će startup potom plaćati za korištenje, dok je s Nvidijom dogovoreno da će plaćati čipove u gotovini, a ona će zauzvrat investirati, ali bez kontrolnog udjela.
Tvrtka je jučer objavila da je angažirala bivšeg britanskog ministra financija Georgea Osbornea kako bi razvijao odnose s vladama i dogovarao nacionalne AI projekte.
U međuvremenu je izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman internim porukama proglasio code red u borbi protiv sve jače konkurencije, posebno nakon što je Google pokrenuo novu verziju svog modela Geminija. Pregovori s Amazonom navodno uključuju i potencijalnu prodaju korporativne verzije ChatGPT-ja online divu.