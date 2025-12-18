Amazon pregovara o ulaganju većem od 10 milijardi dolara u OpenAI

OpenAI je prošlog mjeseca najavio da planira idućih sedam godina potrošiti 38 milijardi dolara na kapacitete Amazon Web Servicesa . Prema istom izvoru, planira koristiti Amazonove čipove Trainium – konkurenciju Nvidijinim i Googleovim akceleratorima – dok bi Amazonov kapital mogao potaknuti novu rundu ulaganja drugih investitora.

Amazon , globalni maloprodajni i tehnološki div te najveći pružatelj podatkovnih centara na svijetu, ulaganjem bi pomogao OpenAI-u da podmiri ogromne troškove najma računalnih kapaciteta u oblaku, uključujući one koje plaća njemu samom.

Stvarni razmjeri potrošnje još su veći: OpenAI je preuzeo obavezu ulaganja 1,4 bilijuna dolara u računalnu infrastrukturu u idućih osam godina, što je golemo u odnosu na procijenjeni godišnji prihod od 13 milijardi dolara. Zbog toga tvrtka agresivno traži kapital, a svoj glavni poslovni model pretvorila je u profitnu korporaciju. Najveći investitor, Microsoft, već drži otprilike 27 posto udjela nakon ulaganja koje je OpenAI procijenilo na 500 milijardi dolara.

OpenAI razmatra i izlazak na burzu, što bi ga potencijalno moglo procijeniti i do bilijun dolara, prenosi Reuters.

Ove godine već je zaključio niz velikih sporazuma: Oracle ulaže 300 milijardi dolara u izgradnju podatkovnih centara u SAD-u, a koje će startup potom plaćati za korištenje, dok je s Nvidijom dogovoreno da će plaćati čipove u gotovini, a ona će zauzvrat investirati, ali bez kontrolnog udjela.

Tvrtka je jučer objavila da je angažirala bivšeg britanskog ministra financija Georgea Osbornea kako bi razvijao odnose s vladama i dogovarao nacionalne AI projekte.

U međuvremenu je izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman internim porukama proglasio code red u borbi protiv sve jače konkurencije, posebno nakon što je Google pokrenuo novu verziju svog modela Geminija. Pregovori s Amazonom navodno uključuju i potencijalnu prodaju korporativne verzije ChatGPT-ja online divu.