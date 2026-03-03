Amazon, Nvidia i Softbank ulažu još 110 mlrd. USD u OpenAI

Amazon se obvezao na ulaganje 50 mlrd. USD , Nvida i Softbank po 30 mrld . Očekuje se kako će se ovoj investicijskoj rundi pridružiti i drugi ulagači.

OpenAI dobio je investiciju vrijednu 110 milijardi američkih dolara , čime je procjena vrijednosti tehnološke tvrtke prije ulaganja postavljena na 730 mlrd. USD .

Amazon će krenuti s početnim ulaganjem od 15 mlrd. USD. Ostalih 35 mlrd. USD investirat će tijekom nadolazećih mjeseci pod unaprijed određenim uvjetima.

'Ova partnerstva proširuju naš globalni doseg, produbljuju našu infrastrukturu i jačaju našu bilancu kako bismo mogli ponuditi napredniju umjetnu inteligenciju većem broju ljudi, većem broju tvrtki i većem broju zajednica diljem svijeta', rekao je glavni izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman.

Prema podacima te tvrtke, ChatGPT ima više od 900 milijuna aktivnih korisnika tjedno i više od 50 milijuna pretplatnika.

Altman vjeruje kako ulazimo u novu fazu, u sklopu koje će umjetna inteligencija ući u svakodnevnu upotrebu na globalnoj razini.

Ključne pozicije zauzet će oni koji će moći dovoljno brzo skalirati infrastrukturu kako bi zadovoljili potražnju i pretvorili taj kapacitet u proizvode na koje se ljudi oslanjaju.

Višegodišnje partnerstvo OpenAI-a i Amazona uključivat će donošenje novih naprednih mogućnosti umjetne inteligencije poduzećima. Amazon Web Services služit će kao ekskluzivni pružatelj usluga distribucije u oblaku treće strane za OpenAI Frontier.

OpenAI i AWS proširit će svoj trenutni višegodišnji ugovor od 38 mlrd. USD za 100 mlrd. USD tijekom osam godina.



Tvrtke će surađivati ​​na razvoju prilagođenih modela dostupnih Amazonovim programerima za pokretanje Amazonovih aplikacija usmjerenih prema korisnicima.

Bit će prošireno i partnerstvo s Nvidijom, dok suradnja s Microsoftom ostaje kakva je bila i dosad, piše AP.