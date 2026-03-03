Amazon, Nvidia i Softbank ulažu još 110 mlrd. USD u OpenAI

Tvrtka za umjetnu inteligenciju značajno će proširiti suradnju s Amazonom i Nvidijom. Očekuje se kako će se ovoj investicijskoj rundi pridružiti i drugi ulagači
OpenAI dobio je investiciju vrijednu 110 milijardi američkih dolara, čime je procjena vrijednosti tehnološke tvrtke prije ulaganja postavljena na 730 mlrd. USD.
Amazon se obvezao na ulaganje 50 mlrd. USD, Nvida i Softbank po 30 mrld. Očekuje se kako će se ovoj investicijskoj rundi pridružiti i drugi ulagači.
Amazon će krenuti s početnim ulaganjem od 15 mlrd. USD. Ostalih 35 mlrd. USD investirat će tijekom nadolazećih mjeseci pod unaprijed određenim uvjetima.
'Ova partnerstva proširuju naš globalni doseg, produbljuju našu infrastrukturu i jačaju našu bilancu kako bismo mogli ponuditi napredniju umjetnu inteligenciju većem broju ljudi, većem broju tvrtki i većem broju zajednica diljem svijeta', rekao je glavni izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman.
Prema podacima te tvrtke, ChatGPT ima više od 900 milijuna aktivnih korisnika tjedno i više od 50 milijuna pretplatnika.
Altman vjeruje kako ulazimo u novu fazu, u sklopu koje će umjetna inteligencija ući u svakodnevnu upotrebu na globalnoj razini.
Ključne pozicije zauzet će oni koji će moći dovoljno brzo skalirati infrastrukturu kako bi zadovoljili potražnju i pretvorili taj kapacitet u proizvode na koje se ljudi oslanjaju.
Višegodišnje partnerstvo OpenAI-a i Amazona uključivat će donošenje novih naprednih mogućnosti umjetne inteligencije poduzećima. Amazon Web Services služit će kao ekskluzivni pružatelj usluga distribucije u oblaku treće strane za OpenAI Frontier.
OpenAI i AWS proširit će svoj trenutni višegodišnji ugovor od 38 mlrd. USD za 100 mlrd. USD tijekom osam godina.
Tvrtke će surađivati na razvoju prilagođenih modela dostupnih Amazonovim programerima za pokretanje Amazonovih aplikacija usmjerenih prema korisnicima.
Bit će prošireno i partnerstvo s Nvidijom, dok suradnja s Microsoftom ostaje kakva je bila i dosad, piše AP.