Vratila se Formula 1: Mladi Talijan opet dominira, zadnji krug pružio neviđenu dramu

Nakon pauze od pet tjedana Formula 1 se vratila i to na jednu od najluksuznijih lokacija sezone, Miami. Nakon kvalifikacija najbrži čovjek je bio ujedno i vodeći u prvenstu, Andrea Kimi Antonelli, no vjerojatno najznačajnija priča je povratak Maxa Verstappena.

Kako je rekao Max, Red Bull je postigao da napokon on kontrolira bolid, a ne bolid njega, te je u kvalifikacijama završio na drugom mjestu. Iza Verstappena u drugom redu su Charles Leclerc i Lando Norris pa smo tako imali situaciju da su na prve četiri pozicije bila četiri različita konstruktora.

Utrka je startala tri sata prije nego li je trebala jer su organizatori pomaknuli start zbog straha od grmljavinskog nevremena.

Odmah na startu smo vidjeli dramu. Charles Leclerc je reagirao najbolje te je pretekao u prvom zavoju i Antonellija i Verstappena, dok se Nizozemac izvrtio na stazi i pao na deseto mjesto.

Verstappen je ipak sačuvao bolid te je krenuo u bitku, a brzo je skočio od desetog do osmog mjesta.

Već u šestom krugu na stazu je morao izaći sigurnosni automobil jer se u ogradu zabio Isack Hadjar, a potom je i Liam Lawson pogodio Pierrea Gaslyja koji se okrenuo na krov.

Osim Hadjara i Gaslyja, od utrke je morao odustati i Lawson zbog prevelike štete na njegovom bolidu, a povući se iz utrke morao i Nico Hülkenberg.

U 12. krugu se nastavilo utrkivanje, a sjajno je se snašao u toj situaciji Piastri koji je pretekao Russella.

Verstappen je pak iskoristio sigurnosni automobil da ode po set tvrdih guma što ga je spustilo na 16. mjesto pa smo u nastavku gledali njegov proboj kroz gužvu. U samo dva kruga skočio je do 12. mjesta.

Na vrhu smo gledali fantastičnu borbu. Norris je pretekao vodećeg Leclerca u 13. krugu, a onda je isto to napravio i Antonelli. Leclerc je vratio natrag poziciju, no onda je opet napao Antonelli i ovoga puta nešto duže zadržao drugo mjesto.

U međuvremenu, Verstappen je pretekao i oba bolida Haasa pa se do 16. kruga tako probio na 10. mjesto, a u 17. krugu mu je nova žrtva bio Alex Albon.

Na vrhu poretka je Norris gradio prednost ispred Antonellija, dok je Leclerc bio u sve većoj opasnosti. U jednom trenutku ga je pretekao Piastri, ali Ferrari se uspio obraniti i vratiti na treće mjesto.

U 21. krugu je Verstappen došao do šestog mjesta. Pretekao je Sainza i Colapinta, a u boks je otišao Russell koji se nakon promjene guma vratio na 12. mjesto. Užarene su bile radio veze u tim trenutcima jer se najavljivala kratka kiša.

Leclerc je otišao sljedeći u boks, a izašao je na tvrdim gumama iza Russella. Leclerc je pitao svoj tim: 'Zašto smo stali, gdje je kiša?', ali odgovor nije dobio. Uz to, promjena guma kod Ferrarija je bila nešto sporija nego uobičajeno.

Russell i Leclerc su pretekli Sainza i zauzeli tada sedmo i osmo mjesto, a u 27. krugu Verstappen uspješno napada i Hamiltona te zauzima treće mjesto zbog činjenice da je u boks otišao i Kimi Antonelli.

U 28. krugu je u boks otišao vodeći čovjek utrke, Lando Norris, a kada je izašao iz boksa ga je u četvrtom zavoju pretekao Antonelli.

Verstappen je držao vodstvo, no na 20 krugova starijim gumama nije uspio zadržati iza sebe Antonellija i Norrisa koji su ga pretekli.

Iako je bio jako nezadovoljan sa situacijom, Leclerc je u 31. krugu ipak uspio prestići Russella za tada peto, odnosno četvrto mjesto, jer je još u boks morao otići Colapinto koji je tada bio ispred njih.

Pad Russella se nastavio i u 35. krugu. Napao ga je Piastri te je u prvom zavoju osigurao peto mjesto. Russell se par zavoja kasnije vratio na petu poziciju, no Piastri ga je opet napao, a ovoga puta i osigurao mjesto te izgradio prednost.

Antonelli je počeo javljati da ima problema s mjenjačem i sa stražnjim gumama, no Norris ga ipak nije uspio dostići.

U 46. krugu je Leclerc došao na manje od sekunde od Verstappena te je bitka za treće mjesto mogla početi. U istom krugu je Antonelli dobio opomenu da je dva puta izašao van granica staze.

Krug kasnije je Leclerc napao Verstappena u prvom zavoju, ali se Nizozemac sjajno vratio napadom s vanjske strane. Leclerc je opet napao Verstappena, a ovaj put je na izlazu iz zavoja 16 uspio izgraditi veću prednost.

Vrebao je tu situaciju i Piastri koji se također skroz približio Verstappenu, a onda u 49. krugu ga i pretekao.

U 55. krugu je Russell sustigao Verstappena te ga napao, međutim prilikom napada je dodirnuo prednjim krilom gumu Nizozemca. Krug kasnije Russell prestiže Verstappena, ali Nizozemac instantno vraća to peto mjesto.

U dramatičnom zadnjem krugu je Piastri uspio napasti Leclerca te je na kraju on zauzeo treće mjesto, dok je Russell uspio prestići Verstappena. Leclerc se nakon toga izvrtio u jednom zavoju te je pogodio ogradu. Uspio je ostati na stazi, no bila je muka doći do cilja.

Prestigli su ga do ciljne ravnine i Russell i Verstappen pa je tako Leclerc pao na čak šesto mjesto te je s oštećenim bolidom prošao kroz cilj.

Konačni poredak:

Kimi Antonelli Lando Norris Oscar Piastri George Russell Max Verstappen Charles Leclerc Lewis Hamilton Franco Colapinto Carlos Sainz Jr. Alexander Albon Oliver Bearman Gabriel Bortoleto Esteban Ocon Arvid Lindblad Fernando Alonso Sergio Perez Lance Stroll Valtteri Bottas

Utrku nisu završili Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Pierre Gasly i Isack Hadjar.