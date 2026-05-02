Srušena jedna od najvećih nogometnih dominacija u Europi: Nakon 17 godina opet prvaci

Nogometna karta Balkana dobila je velikog povratnika na tron. Levski iz Sofije nakon dugih 17 godina ponovno je prvak Bugarske, čime je prekinuta jedna od najdužih dominacija u regiji i otvoreno novo poglavlje u tamošnjem nogometu.
Slavlje u Sofiji bilo je eksplozivno - stadion Georgi Asparuhov gorio je od emocija nakon pobjede koja će se dugo pamtiti.
Levski je naslov osigurao pobjedom 1:0 protiv drugoplasiranog CSKA 1948 pred rasprodanim tribinama, a junak večeri bio je Marko Dugandžić.
Napadač koji je ušao s klupe zabio je u 71. minuti svoj prvi pogodak za klub i odmah ušao u povijest kao čovjek koji je donio 27. naslov Levskom.
S tom pobjedom Levski je došao do 76 bodova i četiri kola prije kraja postao nedostižan konkurenciji. Do titule su stigli s impresivnim učinkom - 24 pobjede, četiri remija i četiri poraza, uz čak 68 postignutih golova.
Ova titula ima dodatnu težinu jer označava kraj 14-godišnje dominacije Ludogoreca, koji je godinama vladao bugarskim nogometom.
Zanimljivo, simbolika broja 45 ponovno se pojavila - upravo je igrač s tim brojem zabio i posljednji gol za titulu 2009. godine, kada je Vladimir Gadžev pogodio za prethodni naslov Levskog.
Trener u ekstazi: ‘Ogroman mi je ponos’
Trener Levskog Julio Velazquez nije skrivao emocije nakon povijesnog uspjeha.
'Izuzetno sam zahvalan svojim igračima, nevjerojatnoj publici i svim navijačima. Veliko hvala i cijelom stručnom stožeru i zaposlenicima kluba. Presretan sam zbog svih njih', rekao je Velazquez.
Posebno je naglasio koliko ovaj naslov znači klubu:
'Prošlo je mnogo godina otkako je ovaj klub bio prvak. Trebalo je puno rada i strpljenja. Igrači su najzaslužniji za ovaj uspjeh. Ogroman mi je ponos što sam njihov trener'.
Levski, osnovan još 1914. godine, jedan je od najtrofejnijih klubova u Bugarskoj, no godinama je gledao u leđa Ludogorecu. Sada se, nakon gotovo dva desetljeća čekanja, ponovno vraća na vrh.