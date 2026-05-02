Srušena jedna od najvećih nogometnih dominacija u Europi: Nakon 17 godina opet prvaci

S.Č.

02.05.2026 u 22:09

Levski - Ludogorez Izvor: Profimedia / Autor: Yulian Todorov / Alamy / Profimedia
Nogometna karta Balkana dobila je velikog povratnika na tron. Levski iz Sofije nakon dugih 17 godina ponovno je prvak Bugarske, čime je prekinuta jedna od najdužih dominacija u regiji i otvoreno novo poglavlje u tamošnjem nogometu.

Slavlje u Sofiji bilo je eksplozivno - stadion Georgi Asparuhov gorio je od emocija nakon pobjede koja će se dugo pamtiti.

Levski je naslov osigurao pobjedom 1:0 protiv drugoplasiranog CSKA 1948 pred rasprodanim tribinama, a junak večeri bio je Marko Dugandžić.

Napadač koji je ušao s klupe zabio je u 71. minuti svoj prvi pogodak za klub i odmah ušao u povijest kao čovjek koji je donio 27. naslov Levskom.

S tom pobjedom Levski je došao do 76 bodova i četiri kola prije kraja postao nedostižan konkurenciji. Do titule su stigli s impresivnim učinkom - 24 pobjede, četiri remija i četiri poraza, uz čak 68 postignutih golova.

Ova titula ima dodatnu težinu jer označava kraj 14-godišnje dominacije Ludogoreca, koji je godinama vladao bugarskim nogometom.

Zanimljivo, simbolika broja 45 ponovno se pojavila - upravo je igrač s tim brojem zabio i posljednji gol za titulu 2009. godine, kada je Vladimir Gadžev pogodio za prethodni naslov Levskog.

Trener u ekstazi: ‘Ogroman mi je ponos’

Trener Levskog Julio Velazquez nije skrivao emocije nakon povijesnog uspjeha.

'Izuzetno sam zahvalan svojim igračima, nevjerojatnoj publici i svim navijačima. Veliko hvala i cijelom stručnom stožeru i zaposlenicima kluba. Presretan sam zbog svih njih', rekao je Velazquez.

Posebno je naglasio koliko ovaj naslov znači klubu:

'Prošlo je mnogo godina otkako je ovaj klub bio prvak. Trebalo je puno rada i strpljenja. Igrači su najzaslužniji za ovaj uspjeh. Ogroman mi je ponos što sam njihov trener'.

Levski, osnovan još 1914. godine, jedan je od najtrofejnijih klubova u Bugarskoj, no godinama je gledao u leđa Ludogorecu. Sada se, nakon gotovo dva desetljeća čekanja, ponovno vraća na vrh.

