Pogledajte brutalan start stopera Varaždina za crveni karton protiv Hajduka

Varaždin je poveo golom Alekse Latkovića u 21. minuti, a samo sedam minuta kasnije ponovno je gostujući igrač bio strijelac, s tim da je Sven Lesjak pogodio vlastitu mrežu za 1:1. Preokret je uslijedio u prvoj minuti nadoknade prvog dijela kada je Rokas Pukštas bio strijelac za 2:1. Konačnih 3:1 postavio je Bamba golom u 95. minuti.

Gosti su u prvoj minuti nadoknade ostali s desetoricom na travnjaku, nakon neopreznog i grubog starta isključen je Mario Mladenovski. Sudac Kolarić prvotno je pokazao žuti karton.

No, onda je intervenirala VAR soba koja je pozvala glavnog suca da još jednom pogleda situaciju te je boja kartona promijenjena.