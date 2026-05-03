Garcia radi čudan potez: Hajduk će igrati u dosad neviđenom sastavu

Nogometaši Hajduka danas od 18.45 sati, uz prijenos na MAXSportu 1 i HDTV-u (MAXtv) dočekuju Varaždin
Gonzalo Garcia ponovno je u središtu pozornosti, a za dvoboj protiv Varaždina pripremio je nekoliko zanimljivih taktičkih rješenja. Hajduk se vraća na sustav s četiri igrača u zadnjoj liniji, nakon što je u Jadranskom derbiju u Rijeci koristio trojicu u obrani kako bi zatvorio prilaze golu.
Promjene u obrani i sredini
Takav pristup pokazao se kao kratkoročno rješenje, pa će protiv Varaždina Garcia ponovno zaigrati s klasičnom četvorkom. Na desnom beku, kako piše Germanijak, očekuje se Roko Brajković, koji se vraća na prirodniju poziciju nakon što je u Rijeci igrao kao 'wing-back'.
U sredini terena ponovno će biti tandem Pajaziti - Sigur, kombinacija koja donosi ravnotežu. Sigur pokriva defenzivni dio, dok Pajaziti daje kreativnost i ideju u igri.
U ofenzivi nema većih iznenađenja - Almena i Pukštas ostaju na svojim pozicijama, Šego se vraća na lijevo krilo, a Marko Livaja predvodit će napad.
Neugodan niz protiv Varaždina
Hajduk u ovaj susret ulazi s dodatnim pritiskom jer Varaždin već 14 mjeseci ne zna za poraz protiv Splićana. Riječ je o nizu od četiri utakmice, od kojih su tri odigrane ove sezone.
Ni Garcijina statistika protiv trenera Varaždina Nikole Šafarića ne ide mu u prilog - u sedam međusobnih susreta nema nijednu pobjedu, uz pet remija i dva poraza.
Dodatni problem za Hajduk su izostanci ozlijeđenih Ante Rebića i Filipa Krovinovića.
Vjerojatni sastav Hajduka: T. Silić - Brajković, Šarlija, Marešić, Melnjak - Sigur, Pajaziti - Almena, Pukštas, Šego - Livaja.