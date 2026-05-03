Garcia radi čudan potez: Hajduk će igrati u dosad neviđenom sastavu

Gonzalo Garcia ponovno je u središtu pozornosti, a za dvoboj protiv Varaždina pripremio je nekoliko zanimljivih taktičkih rješenja. Hajduk se vraća na sustav s četiri igrača u zadnjoj liniji, nakon što je u Jadranskom derbiju u Rijeci koristio trojicu u obrani kako bi zatvorio prilaze golu.

Promjene u obrani i sredini

Takav pristup pokazao se kao kratkoročno rješenje, pa će protiv Varaždina Garcia ponovno zaigrati s klasičnom četvorkom. Na desnom beku, kako piše Germanijak, očekuje se Roko Brajković, koji se vraća na prirodniju poziciju nakon što je u Rijeci igrao kao 'wing-back'.

U sredini terena ponovno će biti tandem Pajaziti - Sigur, kombinacija koja donosi ravnotežu. Sigur pokriva defenzivni dio, dok Pajaziti daje kreativnost i ideju u igri.

U ofenzivi nema većih iznenađenja - Almena i Pukštas ostaju na svojim pozicijama, Šego se vraća na lijevo krilo, a Marko Livaja predvodit će napad.

Neugodan niz protiv Varaždina

Hajduk u ovaj susret ulazi s dodatnim pritiskom jer Varaždin već 14 mjeseci ne zna za poraz protiv Splićana. Riječ je o nizu od četiri utakmice, od kojih su tri odigrane ove sezone.

Ni Garcijina statistika protiv trenera Varaždina Nikole Šafarića ne ide mu u prilog - u sedam međusobnih susreta nema nijednu pobjedu, uz pet remija i dva poraza.

Dodatni problem za Hajduk su izostanci ozlijeđenih Ante Rebića i Filipa Krovinovića.

Vjerojatni sastav Hajduka: T. Silić - Brajković, Šarlija, Marešić, Melnjak - Sigur, Pajaziti - Almena, Pukštas, Šego - Livaja.