PO POBJEDU PROTIV VARAŽDINA

Garcia radi čudan potez: Hajduk će igrati u dosad neviđenom sastavu

N. M.

03.05.2026 u 10:49

Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL
Nogometaši Hajduka danas od 18.45 sati, uz prijenos na MAXSportu 1 i HDTV-u (MAXtv) dočekuju Varaždin

Gonzalo Garcia ponovno je u središtu pozornosti, a za dvoboj protiv Varaždina pripremio je nekoliko zanimljivih taktičkih rješenja. Hajduk se vraća na sustav s četiri igrača u zadnjoj liniji, nakon što je u Jadranskom derbiju u Rijeci koristio trojicu u obrani kako bi zatvorio prilaze golu.

Promjene u obrani i sredini

Takav pristup pokazao se kao kratkoročno rješenje, pa će protiv Varaždina Garcia ponovno zaigrati s klasičnom četvorkom. Na desnom beku, kako piše Germanijak, očekuje se Roko Brajković, koji se vraća na prirodniju poziciju nakon što je u Rijeci igrao kao 'wing-back'.

U sredini terena ponovno će biti tandem Pajaziti - Sigur, kombinacija koja donosi ravnotežu. Sigur pokriva defenzivni dio, dok Pajaziti daje kreativnost i ideju u igri.

U ofenzivi nema većih iznenađenja - Almena i Pukštas ostaju na svojim pozicijama, Šego se vraća na lijevo krilo, a Marko Livaja predvodit će napad.

Neugodan niz protiv Varaždina

Hajduk u ovaj susret ulazi s dodatnim pritiskom jer Varaždin već 14 mjeseci ne zna za poraz protiv Splićana. Riječ je o nizu od četiri utakmice, od kojih su tri odigrane ove sezone.

Ni Garcijina statistika protiv trenera Varaždina Nikole Šafarića ne ide mu u prilog - u sedam međusobnih susreta nema nijednu pobjedu, uz pet remija i dva poraza.

Dodatni problem za Hajduk su izostanci ozlijeđenih Ante Rebića i Filipa Krovinovića.

Vjerojatni sastav Hajduka: T. Silić - Brajković, Šarlija, Marešić, Melnjak - Sigur, Pajaziti - Almena, Pukštas, Šego - Livaja.

Gotovo cijeli život bori se s distonijom, ali ne posustaje i skuplja medalje: Upoznajte Denija Černija
Domagoj Duvnjak po prvi put rekao što zaista misli o Daguru Sigurdssonu
Ovo je najbolji dokaz u kakvog je igrača izrastao Luka Vušković

