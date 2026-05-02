Mlada talijanska zvijezda najbrža, ali priča dana je povratak Maxa Verstappena

Nakon pauze od pet tjedana zbog otkazivanja utrka u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji vratila se Formula 1. Bilo je to ujedno i pet tjedana u kojima su ekipe radile puno u svojim garažama kako bi unaprijedile svoje bolide, a kod nekih je to bilo itekako vidljivo.

Velika nagrada Miamija je krenula sa sprintom u kojem je slavio Lando Norris, a istoga dana uslijedile su i kvalifikacije. Već u sprintu smo vidjeli da se McLaren vraća u borbu za vrh, kao i da Max Verstappen izgleda nešto bolje nego li na početku sezone, a potvrdile su to i kvalifikacije.

U prvoj kvalifikacijskoj fazi ispali su Arvid Lindblad, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Sergio Perez i Gabriel Bortoleto. Posebno je dramatična situacija bila s Bortoletom kojem se zapalio bolid. U drugu fazu je jedva prošao Oscar Piastri i to tek kao 16., na rubu ispadanja.

U drugoj fazi su ispali redom Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Oliver Bearman, Carlos Sainz, Esteban Ocon i Alex Albon. Ono što je obilježilo drugu fazu je što je Verstappen bio najbrži čovjek na stazi.

U trećoj fazi je krenula borba za najbolje pozicije, a raspoloženje u Mercedesu će biti gorko-slatko. Slatko jer je Kimi Antonelli još jednom ipak bio najbrži čovjek kvalifikacija te je osvoji pole position, a gorko jer je George Russell u potpunosti izgubio svoju brzinu i završio tek na petom mjestu.

Verstappen je posljednji napadao vrijeme i u jednom sektoru je bio najbrži, no to ipak nije bilo dovoljno da skine Antonellija. Međutim, time je zauzeo drugu startnu poziciju što je veliki napredak za Red Bull. Nakon utrke Verstappen je rekao: 'Napokon smo postigli da ja kontroliram bolid, a ne on mene.'

Charles Leclerc je završio treći, a Lando Norris četvrti pa tako imamo situaciju gdje četiri različita konstruktora zauzimaju pozicije u prva dva reda na startu. Nakon petog Russella, pozicije su redom zauzeli Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Franco Colapinto, Isack Hadjar i Pierre Gasly.

Utrka u Miamiju kreće u 22 sata po hrvatskom vremenu s prijenosom na RTL-u, a u najavi su i kišni uvjeti.