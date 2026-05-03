Nevjerojatan podatak

Kimi za povijest! Ovo nije uspjelo nikome nikada u Formuli 1

D.S.

03.05.2026 u 21:08

tportal
Izvor: EPA / Autor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Andrea Kimi Antonelli je slavio na Velikoj nagradi Miamija.

Andrea Kimi Antonelli pobjednik je Velike nagrade Miamija. Nakon pet tjedana pauze Formula 1 se vratila, a talijanska zvijezda je nastavila tamo gdje je stala prije nego li su odgođene utrke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji.

vezane vijesti

Pobjedom u Miamiju, Antonelli je postao prvi čovjek u povijesti koji je na toj utrci osvojio pole position, a nakon toga i slavio u utrci. U prethodne četiri održane utrke na ovoj lokaciji, nikada najbrži čovjek iz kvalifikacija nije upisao pobjedu.

Pored toga, Antonelli je oborio još jedan puno zanimljiviji rekord. Antonelli je postao prvi F1 vozač u povijesti koji je prva tri pole positiona u karijeri pretvorio u tri pobjede.

Antonelli je treći vozač u povijesti koji je nakon prve pobjede u karijeri nanizao još dvije. Uspjelo je to ranije još Damonu Hillu i Miki Hakkinenu.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
za anale nogometa

za anale nogometa

Na Poljudu je ispisana povijest: Pogledajte kadrove koji će večeras obići svijet
REAGIRAO VAR

REAGIRAO VAR

Pogledajte brutalan start stopera Varaždina za crveni karton protiv Hajduka
NE SVIĐA MU SE ODLUKA

NE SVIĐA MU SE ODLUKA

Pogledajte kako je igrač Hajduka poludio na suca Kolarića: Zaradio je žuti karton

najpopularnije

Još vijesti