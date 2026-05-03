Kimi za povijest! Ovo nije uspjelo nikome nikada u Formuli 1

Andrea Kimi Antonelli pobjednik je Velike nagrade Miamija. Nakon pet tjedana pauze Formula 1 se vratila, a talijanska zvijezda je nastavila tamo gdje je stala prije nego li su odgođene utrke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji.

Pobjedom u Miamiju, Antonelli je postao prvi čovjek u povijesti koji je na toj utrci osvojio pole position, a nakon toga i slavio u utrci. U prethodne četiri održane utrke na ovoj lokaciji, nikada najbrži čovjek iz kvalifikacija nije upisao pobjedu.

Pored toga, Antonelli je oborio još jedan puno zanimljiviji rekord. Antonelli je postao prvi F1 vozač u povijesti koji je prva tri pole positiona u karijeri pretvorio u tri pobjede.

Antonelli je treći vozač u povijesti koji je nakon prve pobjede u karijeri nanizao još dvije. Uspjelo je to ranije još Damonu Hillu i Miki Hakkinenu.