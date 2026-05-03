Formula 1

Kakva drama na startu u Miamiju! Verstappen jako pao u poretku, evo što se dogodilo

D.S.

03.05.2026 u 19:17

tportal
Izvor: EPA / Autor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

U tijeku je Velika nagrada Miamija u kojoj je drama krenula na samom startu.

Nakon pauze od pet tjedana Formula 1 se vratila i to na jednu od najluksuznijih lokacija sezone, Miami. Nakon kvalifikacija najbrži čovjek je bio ujedno i vodeći u prvenstu, Andrea Kimi Antonelli, no vjerojatno najznačajnija priča je povratak Maxa Verstappena.

Kako je rekao Max, Red Bull je postigao da napokon on kontrolira bolid, a ne bolid njega, te je u kvalifikacijama završio na drugom mjestu. Iza Verstappena u drugom redu su Charles Leclerc i Lando Norris pa smo tako imali situaciju da su na prve četiri pozicije bila četiri različita konstruktora.

Utrka je startala tri sata prije nego li je trebala jer su organizatori pomaknuli start zbog straha od grmljavinskog nevremena.

Odmah na startu smo vidjeli dramu. Charles Leclerc je reagirao najbolje te je pretekao u prvom zavoju i Antonellija i Verstappena, dok se Nizozemac izvrtio na stazi i pao na deseto mjesto.

Verstappen je ipak sačuvao bolid te je krenuo u bitku, a brzo je skočio od desetog do osmog mjesta.

Frenetični start pogledajte ovdje:

Već u šestom krugu na stazu je morao izaći sigurnosni automobil jer se u ogradu zabio Isack Hadjar, a potom je i Liam Lawson pogodio Pierrea Gaslyja koji se okrenuo na krov.

Utrka je u tijeku.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UŽIVO
UŽIVO

UŽIVO

Hajduk izjednačio protiv Varaždina nakon velike greške: Pogledajte golove

  • 38'

    Josip Silić briljira na golu Varaždina! Sada je sjajno zaustavio Pukštasa.

  • 34'

    Kakva sada obrana Josipa Silića. Livaja se dugo namještao u kaznenom prostoru i silovito opalio. Silić je sjajno obranio.

  • 27'

    GOOOOOL! Nije trebalo dugo da se Hajduk vrati u susret. Većinu posla napravio je Niko Sigur koji je sjajno prošao i vratio loptu u sredinu. Tamo je Sven Lesjak nes(p)retno poslao loptu u svoju mrežu.

HAJDUK
1:1
VARAŽDIN
kakva bi to priča bila

kakva bi to priča bila

Senzacionalni preokret oko Gvardiola: Real krenuo po njega dok mu City sprema ugovor karijere
zaiskrilo je

zaiskrilo je

Nevjerojatno! Pogledajte napad trenera Rijeke na igrača Lokomotive, komentator MAXSporta u nevjerici

najpopularnije

Još vijesti