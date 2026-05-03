Kakva drama na startu u Miamiju! Verstappen jako pao u poretku, evo što se dogodilo

Nakon pauze od pet tjedana Formula 1 se vratila i to na jednu od najluksuznijih lokacija sezone, Miami. Nakon kvalifikacija najbrži čovjek je bio ujedno i vodeći u prvenstu, Andrea Kimi Antonelli, no vjerojatno najznačajnija priča je povratak Maxa Verstappena.

Kako je rekao Max, Red Bull je postigao da napokon on kontrolira bolid, a ne bolid njega, te je u kvalifikacijama završio na drugom mjestu. Iza Verstappena u drugom redu su Charles Leclerc i Lando Norris pa smo tako imali situaciju da su na prve četiri pozicije bila četiri različita konstruktora.

Utrka je startala tri sata prije nego li je trebala jer su organizatori pomaknuli start zbog straha od grmljavinskog nevremena.

Odmah na startu smo vidjeli dramu. Charles Leclerc je reagirao najbolje te je pretekao u prvom zavoju i Antonellija i Verstappena, dok se Nizozemac izvrtio na stazi i pao na deseto mjesto.

Verstappen je ipak sačuvao bolid te je krenuo u bitku, a brzo je skočio od desetog do osmog mjesta.

Frenetični start pogledajte ovdje: