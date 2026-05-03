za anale nogometa

Na Poljudu je ispisana povijest: Pogledajte kadrove koji će večeras obići svijet

S.Č.

03.05.2026 u 20:58

Braća Silić
Braća Silić Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport
Hajduk je u posljednjoj utakmici 33. kola SuperSport HNL-a na Poljudu pobijedio Varaždin 3:1, no rezultat je ovoga puta pao u drugi plan.

Utakmica će ostati upamćena kao povijesna zbog jednog rijetkog i gotovo nevjerojatnog detalja - na golovima su stajala braća Silić.

Braća jedan protiv drugoga

Na jednoj strani bio je mlađi Toni Silić, vratar Hajduka, dok je na drugoj strani stajao njegov stariji brat Josip, koji brani za Varaždin.

Riječ je o pravom raritetu, ne samo u hrvatskom nogometu nego i šire, jer se izuzetno rijetko događa da braća u istoj utakmici stoje na suprotnim stranama - i to na poziciji vratara.

Takav prizor odmah je privukao pažnju i nema sumnje da će ova priča odjeknuti i izvan Hrvatske.

Hajduk okrenuo utakmicu

Što se same utakmice tiče, Varaždin je rano poveo i šokirao Poljud, no Hajduk je vrlo brzo preuzeo kontrolu.

Splićani su bili bolja momčad i na kraju zasluženo stigli do preokreta i pobjede 3:1.

Fotografija za pamćenje

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka uslijedio je trenutak koji savršeno zaokružuje cijelu priču.

Braća Silić zajedno su pozirala na travnjaku, u prizoru koji će zasigurno ostati jedan od najupečatljivijih trenutaka ove sezone SuperSport HNL-a.

Hajduk - Varaždin 3:1 (braća Silić) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

Sažeci Hrvatske nogometne lige

