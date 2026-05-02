Vukovar i Osijek igraju odlučujuću utakmicu u borbi za ostanak. Stigli su sastavi

Ako Vukovar 1991 dođe do pobjede, zaostatak bi se smanjio na samo četiri boda i borba za ostanak potpuno bi se zakuhala. U tom slučaju završnica prvenstva dobila bi potpuno novu dimenziju, a pritisak bi se izravno prebacio na Osijek. S druge strane, remi bi puno više odgovarao gostima. Sedam bodova razlike četiri kola prije kraja značilo bi da Vukovar 1991 ostaje u iznimno teškoj, gotovo bezizlaznoj situaciji, bez pravog prostora za novi veliki preokret. No najveći ulog krije se u slučaju pobjede Osijeka. Tada bi razlika narasla na deset bodova i pitanje opstanka bilo bi praktički zaključeno. Osijek bi time i matematički osigurao ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa, dok bi Vukovar 1991 ostao bez realne nade