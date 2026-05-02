Vukovar i Osijek igraju odlučujuću utakmicu u borbi za ostanak. Stigli su sastavi

VUKOVAR: Đaković - Živković, Vlasenko, Čaić, Čabrajić - Shabani, Gurlica - Butić, Gonzalez, Banovec - Puljić
OSIJEK: Malenica - Karačić, Mersinaj, Jelenić, Barišić - Meija, Petrusenko - Akere, Teklić, Bukvić - Omerović
Glavni sudac je Duje Strukan (Split), pomoćnici su mu Alen Jakšić (Split) i Vedran Đurak (Sv. Ivan Zelina). Četvrti sudac je Marko Crnojević (Novska), dok će u VAR sobi biti Mario Zebec (Cestica) i Ante Čuljak (Zagreb)
Osijek je ove sezone slavio u dva susreta protiv Vukovara, dok je jedan okončan remijem
Mislim da svi moramo respektirati tu situaciju oko povratka u Gradski vrt, proslave rođendana naše Kohorte i pokušati uzeti tu energiju koju će nam pružiti naši navijači s tribine. Želimo to pretvoriti u jedan dodatni impuls, ali i sve skupa shvatiti kao dodatnu odgovornost da smo dužni dati najbolje od sebe. Emocija i enormna količina fanatizma, vođena glavom, to nam mora biti fokus, rekao je trener Osijeka Tomislav Radotić u najavi utakmice
Ako Vukovar 1991 dođe do pobjede, zaostatak bi se smanjio na samo četiri boda i borba za ostanak potpuno bi se zakuhala. U tom slučaju završnica prvenstva dobila bi potpuno novu dimenziju, a pritisak bi se izravno prebacio na Osijek. S druge strane, remi bi puno više odgovarao gostima. Sedam bodova razlike četiri kola prije kraja značilo bi da Vukovar 1991 ostaje u iznimno teškoj, gotovo bezizlaznoj situaciji, bez pravog prostora za novi veliki preokret. No najveći ulog krije se u slučaju pobjede Osijeka. Tada bi razlika narasla na deset bodova i pitanje opstanka bilo bi praktički zaključeno. Osijek bi time i matematički osigurao ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa, dok bi Vukovar 1991 ostao bez realne nade
Računica je uoči ove utakmice vrlo jasna. Osijek trenutačno drži deveto mjesto i ima sedam bodova više od posljednjeplasiranog Vukovara 1991, a do kraja prvenstva ostala su još samo četiri kola. Upravo zato ovaj ogled nosi težinu kakvu rijetko koja utakmica ima u završnici sezone.