Gradski vrt ovo ne pamti: Poslušajte reakciju navijača Osijeka nakon nove blamaže

Ovaj trijumf donio je Vukovarcima produžetak nade u dramatičnoj borbi za opstanak, dok je Osijek upao u još dublju krizu. Pitanje pobjednika riješeno je jednim potezom - i to kakvim.

Puljić je zabio spektakularan pogodak koji je bio dovoljan za tri boda i veliko slavlje domaćih navijača. Njegov udarac bio je neobranjiv i u trenutku je prelomio utakmicu koja je imala ogroman ulog.

Za Vukovar je ovo pobjeda koja može značiti puno više od tri boda, dok za Osijek predstavlja novi težak udarac.

Zvižduci i bijes navijača Osijeka

Poraz u derbiju začelja dodatno je razljutio navijače Osijeka.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka igrači gostujuće momčadi ispraćeni su glasnim zvižducima, što jasno pokazuje nezadovoljstvo zbog još jedne slabe predstave. Kriza Osijeka tako se nastavlja, a pritisak na momčad i stožer sve je veći kako se sezona bliži kraju.