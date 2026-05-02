Novi prvak Dinamo danas gostuje kod Gorice: Čekamo sastave

Dion Drena Beljo NK Dinamo NK Gorica

Izvor: Pixsell  /  Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
GORICA
0:0
DINAMO
  • I.Ž.
  • Zadnja izmjena 02.05.2026 14:00
  • Objavljeno 02.05.2026 u 13:49
Prvu utakmicu 33. kola SuperSport HNL-a danas od 16 sati (MAXSport, MAXtv) u Velikoj Gorici igraju Gorica i Dinamo. Tijek susreta pratite na tportalu

GORICA:

DINAMO:

  • Glavni sudac današnje utakmice je Ivan Vukančić (Benkovac), pomoćnici su mu Dino Knez i Toni Kontrec (Osijek). VAR sudac je Dario Bel (Osijek), AVAR Ivan Matić (Osijek)

  • Svi su dobro osim Zajca koji najvjerojatnije sutra neće moći konkurirati. Prvaci smo, htjeli smo što prije to matematički osigurati, a sada nam je obveza da nastavimo dalje pobjednički. Utakmica protiv Gorice neće biti lagana, ali spremamo se da je pobijedimo, rekao je u najavi susreta trener Dinama Mario Kovačević te dodao: Što se sastava tiče, još ćemo vidjeti, neki igrači imaju manjih problema pa ćemo možda nekoga i odmoriti i dati priliku nekima koji su dosad igrali manje, ali nećemo ništa puno mijenjati. Želimo odigrati dobru utakmicu, ovo nam je peti susret s Goricom ove sezone, itekako se dobro poznajemo, znamo koliko su dobri i kvalitetni, u Kupu su svaku našu slabost iskoristili,

  • Dinamo će sigurno doći maksimalno ozbiljni i siguran sam da žele pobijediti. Moramo biti spremni na to da će oni dominirati i svjesni smo da ćemo biti manje u posjedu nego inače. Morat ćemo se dobro braniti i tražiti priliku iz tranzicije. Nadam se da možemo iznenaditi, rekao je trener Gorice Mario Carević u najavi utakmice

  • Dinamo je u prošlom kolu i teoretski osigurao naslov prvaka, a Gorica je praktički osigurala ostanak u ligi te još ima priliku uključiti se u borbu za mjesta koja vode u Europu sljedeće sezone

vezane vijesti

supersport hnl

supersport hnl

Procurio sastav Dinama! Najskuplji igrač Modrih napokon će krenuti od prve minute
što se događa?

što se događa?

Hajduk se oglasio nakon sastanka s mogućim ulagačima. Evo što kažu čelni ljudi Bilih
supersport hnl

supersport hnl

Gonzalo Garcia otkrio na koje igrače ne računa za sutrašnji derbi s Varaždinom

najpopularnije

Još vijesti