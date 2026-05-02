Novi prvak Dinamo danas gostuje kod Gorice: Čekamo sastave

GORICA:
DINAMO:
Glavni sudac današnje utakmice je Ivan Vukančić (Benkovac), pomoćnici su mu Dino Knez i Toni Kontrec (Osijek). VAR sudac je Dario Bel (Osijek), AVAR Ivan Matić (Osijek)
Svi su dobro osim Zajca koji najvjerojatnije sutra neće moći konkurirati. Prvaci smo, htjeli smo što prije to matematički osigurati, a sada nam je obveza da nastavimo dalje pobjednički. Utakmica protiv Gorice neće biti lagana, ali spremamo se da je pobijedimo, rekao je u najavi susreta trener Dinama Mario Kovačević te dodao: Što se sastava tiče, još ćemo vidjeti, neki igrači imaju manjih problema pa ćemo možda nekoga i odmoriti i dati priliku nekima koji su dosad igrali manje, ali nećemo ništa puno mijenjati. Želimo odigrati dobru utakmicu, ovo nam je peti susret s Goricom ove sezone, itekako se dobro poznajemo, znamo koliko su dobri i kvalitetni, u Kupu su svaku našu slabost iskoristili,
Dinamo će sigurno doći maksimalno ozbiljni i siguran sam da žele pobijediti. Moramo biti spremni na to da će oni dominirati i svjesni smo da ćemo biti manje u posjedu nego inače. Morat ćemo se dobro braniti i tražiti priliku iz tranzicije. Nadam se da možemo iznenaditi, rekao je trener Gorice Mario Carević u najavi utakmice
Dinamo je u prošlom kolu i teoretski osigurao naslov prvaka, a Gorica je praktički osigurala ostanak u ligi te još ima priliku uključiti se u borbu za mjesta koja vode u Europu sljedeće sezone