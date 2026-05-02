Novi prvak Dinamo danas gostuje kod Gorice: Čekamo sastave

Svi su dobro osim Zajca koji najvjerojatnije sutra neće moći konkurirati. Prvaci smo, htjeli smo što prije to matematički osigurati, a sada nam je obveza da nastavimo dalje pobjednički. Utakmica protiv Gorice neće biti lagana, ali spremamo se da je pobijedimo, rekao je u najavi susreta trener Dinama Mario Kovačević te dodao: Što se sastava tiče, još ćemo vidjeti, neki igrači imaju manjih problema pa ćemo možda nekoga i odmoriti i dati priliku nekima koji su dosad igrali manje, ali nećemo ništa puno mijenjati. Želimo odigrati dobru utakmicu, ovo nam je peti susret s Goricom ove sezone, itekako se dobro poznajemo, znamo koliko su dobri i kvalitetni, u Kupu su svaku našu slabost iskoristili,