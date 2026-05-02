šok za modre

Pogledajte trenutak kad je zbog ozljede izašao ključni igrač Dinama! Ostaje li bez SP-a?

S.Č.

02.05.2026 u 17:58

Scott McKenna
Scott McKenna Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport
Prva utakmica 33. kola SuperSport HNL-a između Gorice i Dinama donijela je ne samo borbu na terenu, nego i zabrinutost u redovima gostiju.

Nakon prvog poluvremena koje je završilo rezultatom 1:1, u nastavku susreta dogodio se trenutak koji je zasjenio igru - škotski reprezentativac Scott McKenna morao je napustiti teren zbog ozljede.

McKenna je u jednom trenutku zatražio zamjenu i više nije mogao nastaviti susret, a umjesto njega u igru je ušao Dominguez.

Za sada nema službenih informacija o težini ozljede, no prizor nije izgledao bezazleno i u Dinamu sigurno s nestrpljenjem čekaju prve nalaze.

Strah uoči Svjetskog prvenstva

Ova situacija posebno brine jer je McKenna standardni škotski reprezentativac i očekuje se da bude važan dio momčadi na nadolazećem Svjetskom prvenstvu.

Upravo zato svaka ozljeda u ovom trenutku izaziva dodatnu nelagodu, kako u klubu, tako i u reprezentativnom stožeru.

Ostaje za vidjeti koliko je situacija ozbiljna, no u Maksimiru se nadaju da nije riječ o težoj ozljedi i da će se škotski stoper brzo vratiti na teren.

Ozljeda Scotta McKenne Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

šok za modre

šok za modre

Pogledajte trenutak kad je zbog ozljede izašao ključni igrač Dinama! Ostaje li bez SP-a?
